Експерти розповіли, як запобігти проникненню хакерів у ваш телефон.

Пом'якшення збитків від витоку даних із телефону залежить від вживання превентивних заходів та зміни ваших онлайн-звичок.

Нижче наведено кілька безболісних способів змінити свої звички в Інтернеті та захистити особисті дані телефону від злому у майбутньому.

Подумайте про те, як ви ділитеся особистою інформацією телефону. Кожен знає когось, хто схильний вести хроніку найдрібніших подробиць свого існування у вибраній ними соціальній мережі.

Але надмірне розголошення також може виглядати як надання занадто великої кількості особистих даних у формах реєстрації в телефоні облікового запису або публікація загальнодоступних фотографій себе та своєї сім'ї.

Поліпшіть процедуру забезпечення конфіденційності телефону в Інтернеті. Слабкі паролі часто становлять основну частину записів про витік даних, і, хоча вони нікому не подобаються, вони використовуються для захисту облікових записів більшості людей в Інтернеті.

Візьміть за звичку використовувати менеджер паролів з телефону, зберігати ключі доступу на своїх пристроях і включати багатофакторну автентифікацію у своїх облікових записах, щоб підвищити шанси уникнути наслідків майбутнього витоку даних з телефону.

Організуйте своє життя в Інтернеті, щоб запобігти крадіжці особистих даних у телефоні.

Щоб не стати жертвою злочинів, пов'язаних із зломом телефону або з використанням особистих даних, викликаних витоком даних, рекомендується періодично читати виписки за своєю кредитною карткою та стежити за своїм кредитним звітом.

Знання вашого фінансового стану може допомогти вам виявити будь-яку шахрайську діяльність, пов'язану зі злочинами проти особистих даних у телефоні, перш ніж вона вийде з-під контролю.

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