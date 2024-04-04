На щастя, є безліч способів зарядити ваш ноутбук без зарядного пристрою.

Отже, як зарядити ноутбук без зарядного пристрою.

Основи заряджання ноутбука. Більшість ноутбуків поставляються із зарядним пристроєм, який підключається до розетки живлення, а потім підключається до ноутбука через порт заряджання.

Зарядний пристрій ноутбука перетворює електрику, що надходить з розетки, на енергію, яку акумулятор вашого ноутбука використовує для підзарядки. Це так просто.

Інші варіанти заряджання ноутбука. З урахуванням вищесказаного все, що вам потрібно зробити, це знайти альтернативу вищесказаному.

Як зарядити ноутбук без зарядного пристрою:

Заряджання ноутбука через HDMI. Якщо у вас під рукою є кабель HDMI, вам пощастило. Деякі нові ноутбуки оснащені елегантною маленькою функцією під назвою HDMI Power Delivery (або для стислості HDMI PD).

Це дозволяє підключити ноутбук до іншого гаджета, наприклад монітора або телевізора, за допомогою кабелю HDMI. Підключена технологія потім передає живлення назад на ваш ноутбук по тому кабелю, одночасно заряджаючи його.

Використання банку Повербанку. Power Banks бувають різних розмірів та потужностей. Деякі з них настільки малі, що їх можна покласти до кишені, а деякі просто справжні звірі. А в інших є кілька портів для заряджання, що дозволяє вам зарядити свій ноутбук, поки ви робите те саме для свого телефону. Гарний.

Автомобільний акумулятор та заряджання ноутбука через USB-C. Припустимо, ви поїхали у відрядження, але забули взяти із собою зарядний пристрій. Не панікуйте. Деякі автомобілі мають вбудовані USB-порти, які використовують автомобільний акумулятор для заряджання всіх гаджетів і пристроїв.

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