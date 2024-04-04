К счастью, существует множество способов зарядить ваш ноутбук без зарядного устройства.

Итак, вот как зарядить ноутбук без зарядного устройства.

Основы зарядки ноутбука. Большинство ноутбуков поставляются с зарядным устройством, которое подключается к розетке питания, а затем подключается к ноутбуку через порт зарядки.

Зарядное устройство ноутбука преобразует электричество, поступающее из розетки, в энергию, которую аккумулятор вашего ноутбука использует для подзарядки. Это так просто.

Другие варианты зарядки ноутбука. С учетом вышесказанного все, что вам нужно сделать, это найти альтернативу вышесказанному.

Как зарядить ноутбук без зарядного устройства:

Зарядка ноутбука через HDMI. Если у вас под рукой есть кабель HDMI , вам повезло. Некоторые новые ноутбуки оснащены изящной маленькой функцией под названием HDMI Power Delivery (или для краткости HDMI PD).

Это позволяет подключить ноутбук к другому гаджету, например монитору или телевизору, с помощью кабеля HDMI. Подключенная технология затем передает питание обратно на ваш ноутбук по тому же кабелю, одновременно заряжая его.

Использование банка Повербанка. Power Banks бывают разных размеров и мощностей. Некоторые из них настолько малы, что их можно положить в карман, а некоторые просто настоящие звери. А у других есть несколько портов для зарядки, что позволяет вам зарядить свой ноутбук, пока вы делаете то же самое для своего телефона. Хороший.

Автомобильный аккумулятор и зарядка ноутбука через USB-C. Допустим, вы уехали в командировку, но забыли взять с собой зарядное устройство. Не паникуйте. Некоторые автомобили имеют встроенные USB-порты, которые используют автомобильный аккумулятор для зарядки всех ваших гаджетов и устройств.

Читайте также:

Как продлить время работы ноутбука, если нет света: полезные лайфхаки

Ноутбук внезапно выключился и больше не включается: 3 шага для решения проблемы

Что делать, если ноутбук завис: главные причины и как действовать.