На телефоні немає смужок мережі або повільна мобільна передача даних?

Ось найкращі перевірені способи виправити сигнал вашого мобільного телефону.

Дуже неприємно, коли телефон не працює, особливо якщо ви знаходитесь в зоні дії сигналу.

Отже, ми зібрали кілька простих порад на випадок, якщо ви опинилися у "мертвій зоні".

Якщо вас насамперед цікавить якість ваших телефонних дзвінків, а не дані або сигнал загалом, прочитайте нашу історію про те, як покращити якість звуку ваших дзвінків по мобільному телефону.

1. Перемкніть режим польоту, перезавантажте або оновіть телефон. Телефони можна переплутати.

Найшвидший спосіб вирішити проблему – увімкнути режим польоту, почекати близько 10 секунд, а потім знову вимкнути його.

2. Придбайте нову SIM-картку (або очистіть її). Якщо ви тривалий час користувалися послугами свого оператора зв'язку, Ваша SIM-картка може не дозволяти вам підключатися до найновіших мережних діапазонів. Один винуватець?

Його контакти можуть бути забруднені або зношені, що може призвести до періодичних збоїв. Ви можете розпочати з виймання SIM-картки з телефону та очищення її металевої поверхні.

3. Використовуйте Wi-Fi замість стільникового зв'язку. Ви використовуєте Wi-Fi з максимальною вигодою? Найкращою мережею для вашого телефону може бути домашня мережа, у тому числі для дзвінків.

Майже всі сучасні телефони підтримують дзвінки через Wi-Fi , які зазвичай можна активувати в налаштуваннях стільникового зв'язку або дзвінків на телефоні. Поліпшити домашній Wi-Fi за допомогою комірчастої системи може бути простіше, ніж намагатися забезпечити сигнал стільникового зв'язку там, де ви живете.

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