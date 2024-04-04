На вашем телефоне нет полосок сети или медленная мобильная передача данных?

Вот лучшие проверенные способы исправить сигнал вашего мобильного телефона.

Очень неприятно, когда ваш телефон не работает, особенно если вы находитесь в зоне действия сигнала.

Итак, существует несколько простых советов на случай, если вы оказались в "мертвой зоне".

Если вас в первую очередь интересует качество ваших телефонных звонков, а не данные или сигнал в целом, прочтите нашу историю о том, как усилить и улучшить качество звука ваших звонков по мобильному телефону.

1. Переключите режим полета, перезагрузите или обновите телефон. Телефоны можно перепутать.

Самый быстрый способ решить проблему — включить режим полета, подождать около 10 секунд, а затем снова выключить его.

2. Приобретите новую SIM-карту (или очистите свою). Если вы долгое время пользовались услугами своего оператора связи, ваша SIM-карта может не позволять вам подключаться к новейшим сетевым диапазонам. Один виновник?

Его контакты могут быть загрязнены или изношены, что может привести к периодическим сбоям. Вы можете начать с извлечения SIM-карты из телефона и очистки ее металлической поверхности.

3. Используйте Wi-Fi вместо сотовой связи. Используете ли вы Wi-Fi с максимальной выгодой? Лучшей сетью для вашего телефона может быть домашняя сеть, в том числе для звонков.

Почти все современные телефоны поддерживают вызовы по Wi-Fi , которые обычно можно активировать в настройках сотовой связи или вызовов на телефоне. Улучшить домашний Wi-Fi с помощью ячеистой системы может быть проще, чем пытаться обеспечить сигнал сотовой связи там, где вы живете.

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