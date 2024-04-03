Проблема може бути пов'язана з проблемою програмного забезпечення, пошкодженим екраном або кнопкою телефону.

Телефон, який раптово перестав працювати - рідкісна ситуація, але якщо це сталося, є кілька способів вирішити проблему самостійно.

Як полагодити телефон, який не вимикається?

Перш ніж приступити до будь-якої з цих дій, спочатку вам слід спробувати стандартний спосіб вимкнення iPhone.

На старих моделях iPhone утримуйте кнопку «Режим сну/Пробудження» та проведіть повзунок «Вимкнути».

Якщо у вас новий iPhone, натисніть та утримуйте бічну кнопку та кнопку зменшення гучності, доки не з'явиться повзунок. Перетягніть повзунок, щоб вимкнути телефон.

Якщо стандартний процес перезавантаження телефону, який не працює, спробуйте виконати наступні кроки.

Спробуйте опцію у додатку. У програмі «Параметри» є альтернативний спосіб вимкнути iPhone.

Відкрийте «Параметри» > «Основні» > «Завершення роботи», щоб перевірити, чи це працює.

Виконайте повне перезавантаження телефону.

Перший і найпростіший спосіб вимкнути iPhone, який не вимикається - це використовувати метод, званий апаратним скиданням.

Те, як ви це зробите, залежить від моделі вашого телефону iPhone та версії iOS, на якій він працює, але підійде один із наступних методів:

Натисніть і відпустіть кнопку збільшення гучності, натисніть і відпустіть кнопку зменшення гучності, а потім натисніть та утримуйте бічну кнопку, доки не з'явиться логотип Apple.

Це схоже на стандартний спосіб включення та вимикання iPhone, але є більш повним скиданням пристрою та його пам'яті. Не турбуйтеся: ви не втратите дані. Використовуйте повне скидання лише в тому випадку, якщо ваш iPhone не перезавантажиться іншим способом.

Увімкніть AssistiveTouch. Це витончений трюк, який найбільш корисний, якщо фізична кнопка «Додому» вашого телефону зламана і її не можна використовувати для перезавантаження телефону (він також працює на моделях без кнопки «Додому»).

У цій ситуації вам потрібно використовувати опцію програмного забезпечення, вибравши "Параметри" > "Спеціальні можливості" > "Сенсорний екран" > "AssistiveTouch" . Встановіть для одного з параметрів («Один дотик», «Подвійний дотик» або «Тривале натискання») значення «Додому».

Після увімкнення AssistiveTouch на екрані телефону з'явиться кнопка. Використовуйте її замість кнопки «Додому», щоб спробувати другий або третій метод, описаний вище.

Відновіть свій iPhone із резервної копії. Якщо апаратне скидання та AssistiveTouch не вирішили проблему, ваша проблема, ймовірно, пов'язана з програмним забезпеченням вашого телефону, а не з апаратним забезпеченням.

Спочатку створіть резервну копію вашого iPhone , якщо це можливо, а потім виберіть «Установки» > «Основні» > «Перенесення або скидання iPhone» > «Стерти весь вміст та налаштування».

Ваш телефон зітре себе, а потім перезавантажиться, після чого ви зможете відновити його, щоб відновити свої дані.

Зверніться до служби підтримки Apple. Якщо жоден з цих кроків не вирішив вашу проблему, а ваш телефон, як і раніше, не вимикається, можливо, ваша проблема серйозніша або набагато складніша, ніж ви можете вирішити вдома.

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