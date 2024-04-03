Телефон, который внезапно перестал работать — редкая ситуация, но если это произошло, есть несколько способов решить проблему самостоятельно.
Как починить телефон, который не выключается?
Прежде чем приступить к любому из этих действий, сначала вам следует попробовать стандартный способ выключения iPhone.
На старых моделях iPhone удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение», а затем проведите ползунок «Выключить».
Если у вас новый iPhone, нажмите и удерживайте боковую кнопку и кнопку уменьшения громкости, пока не появится ползунок. Перетащите ползунок, чтобы выключить телефон.
Если стандартный процесс перезагрузки телефона, который не работает - , попробуйте выполнить следующие шаги.
Попробуйте опцию в приложении. В приложении «Настройки» есть альтернативный способ выключить iPhone.
Откройте «Настройки» > «Основные» > «Завершение работы» , чтобы проверить, работает ли это.
Выполните полную перезагрузку вашего телефона.
Первый и самый простой способ выключить iPhone, который не выключается, — это использовать метод, называемый аппаратным сбросом.
То, как вы это сделаете, зависит от модели вашего телефона iPhone и версии iOS, на которой он работает, но подойдет один из следующих методов:
Нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости, а затем нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока не появится логотип Apple.
Это похоже на стандартный способ включения и выключения iPhone, но представляет собой более полный сброс устройства и его памяти. Не волнуйтесь: вы не потеряете данные. Используйте полный сброс только в том случае, если ваш iPhone не перезагрузится другим способом.
Включите AssistiveTouch. Это изящный трюк, который наиболее полезен, если физическая кнопка «Домой» вашего телефонасломана и ее нельзя использовать для перезагрузки телефона (он также работает на моделях без кнопки «Домой»).
В этой ситуации вам нужно использовать опцию программного обеспечения, выбрав «Настройки» > «Специальные возможности» > «Сенсорный экран» > «AssistiveTouch» . Установите для одного из параметров («Одно касание», «Двойное касание» или «Длительное нажатие») значение « Домой».
После включения AssistiveTouch на экране телефона появится кнопка. Используйте ее вместо кнопки «Домой», чтобы попробовать второй или третий метод, описанный выше.
Восстановите свой iPhone из резервной копии. Если аппаратный сброс и AssistiveTouch не решили проблему, ваша проблема, вероятно, связана с программным обеспечением вашего телефона, а не с аппаратным обеспечением.
Сначала создайте резервную копию вашего iPhone, если это возможно, а затем выберите «Настройки» > «Основные » > «Перенос или сброс iPhone» > «Стереть все содержимое и настройки».
Ваш телефон сотрет себя, а затем перезагрузится, после чего вы сможете восстановить его, чтобы восстановить свои данные.
Обратитесь в службу поддержки Apple. Если ни один из этих шагов не решил вашу проблему, а ваш телефон по-прежнему не выключается, возможно, ваша проблема серьезнее или намного сложнее, чем вы можете решить дома.
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