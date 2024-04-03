Проблема может быть связана с проблемой программного обеспечения, поврежденным экраном или сломанной кнопкой телефона.

Телефон, который внезапно перестал работать — редкая ситуация, но если это произошло, есть несколько способов решить проблему самостоятельно.

Как починить телефон, который не выключается?

Прежде чем приступить к любому из этих действий, сначала вам следует попробовать стандартный способ выключения iPhone.

На старых моделях iPhone удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение», а затем проведите ползунок «Выключить».

Если у вас новый iPhone, нажмите и удерживайте боковую кнопку и кнопку уменьшения громкости, пока не появится ползунок. Перетащите ползунок, чтобы выключить телефон.

Если стандартный процесс перезагрузки телефона, который не работает - , попробуйте выполнить следующие шаги.

Попробуйте опцию в приложении. В приложении «Настройки» есть альтернативный способ выключить iPhone.

Откройте «Настройки» > «Основные» > «Завершение работы» , чтобы проверить, работает ли это.

Выполните полную перезагрузку вашего телефона.

Первый и самый простой способ выключить iPhone, который не выключается, — это использовать метод, называемый аппаратным сбросом.

То, как вы это сделаете, зависит от модели вашего телефона iPhone и версии iOS, на которой он работает, но подойдет один из следующих методов:

Нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости, а затем нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока не появится логотип Apple.

Это похоже на стандартный способ включения и выключения iPhone, но представляет собой более полный сброс устройства и его памяти. Не волнуйтесь: вы не потеряете данные. Используйте полный сброс только в том случае, если ваш iPhone не перезагрузится другим способом.

Включите AssistiveTouch. Это изящный трюк, который наиболее полезен, если физическая кнопка «Домой» вашего телефонасломана и ее нельзя использовать для перезагрузки телефона (он также работает на моделях без кнопки «Домой»).

В этой ситуации вам нужно использовать опцию программного обеспечения, выбрав «Настройки» > «Специальные возможности» > «Сенсорный экран» > «AssistiveTouch» . Установите для одного из параметров («Одно касание», «Двойное касание» или «Длительное нажатие») значение « Домой».

После включения AssistiveTouch на экране телефона появится кнопка. Используйте ее вместо кнопки «Домой», чтобы попробовать второй или третий метод, описанный выше.

Восстановите свой iPhone из резервной копии. Если аппаратный сброс и AssistiveTouch не решили проблему, ваша проблема, вероятно, связана с программным обеспечением вашего телефона, а не с аппаратным обеспечением.

Сначала создайте резервную копию вашего iPhone, если это возможно, а затем выберите «Настройки» > «Основные » > «Перенос или сброс iPhone» > «Стереть все содержимое и настройки».

Ваш телефон сотрет себя, а затем перезагрузится, после чего вы сможете восстановить его, чтобы восстановить свои данные.

Обратитесь в службу поддержки Apple. Если ни один из этих шагов не решил вашу проблему, а ваш телефон по-прежнему не выключается, возможно, ваша проблема серьезнее или намного сложнее, чем вы можете решить дома.

Читайте также:

Как обновить iPhone до последней версии: смартфон начнет работать быстрее и лучше

Что делать, если экран смартфона перестал работать: простой лайфхак, который спасет ваш гаджет

Заблокирует телефон: как удалить PIN-код на телефоне Android.