Телефон, который внезапно перестал работать — редкая ситуация, но если это произошло, есть несколько способов решить проблему самостоятельно.

Как починить телефон, который не выключается?

Прежде чем приступить к любому из этих действий, сначала вам следует попробовать стандартный способ выключения iPhone.

На старых моделях iPhone удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение», а затем проведите ползунок «Выключить».

Если у вас новый iPhone, нажмите и удерживайте боковую кнопку и кнопку уменьшения громкости, пока не появится ползунок. Перетащите ползунок, чтобы выключить телефон.

Если стандартный процесс перезагрузки телефона, который не работает - , попробуйте выполнить следующие шаги.

Попробуйте опцию в приложении. В приложении «Настройки» есть альтернативный способ выключить iPhone.

Откройте «Настройки» > «Основные» > «Завершение работы» , чтобы проверить, работает ли это.

Выполните полную перезагрузку вашего телефона.

Первый и самый простой способ выключить iPhone, который не выключается, — это использовать метод, называемый аппаратным сбросом.

То, как вы это сделаете, зависит от модели вашего телефона iPhone и версии iOS, на которой он работает, но подойдет один из следующих методов:

Нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости, а затем нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока не появится логотип Apple.

Это похоже на стандартный способ включения и выключения iPhone, но представляет собой более полный сброс устройства и его памяти. Не волнуйтесь: вы не потеряете данные. Используйте полный сброс только в том случае, если ваш iPhone не перезагрузится другим способом.

Включите AssistiveTouch. Это изящный трюк, который наиболее полезен, если физическая кнопка «Домой» вашего телефонасломана и ее нельзя использовать для перезагрузки телефона (он также работает на моделях без кнопки «Домой»).

В этой ситуации вам нужно использовать опцию программного обеспечения, выбрав «Настройки» > «Специальные возможности» > «Сенсорный экран» > «AssistiveTouch» . Установите для одного из параметров («Одно касание», «Двойное касание» или «Длительное нажатие») значение « Домой».

телефон

После включения AssistiveTouch на экране телефона появится кнопка. Используйте ее вместо кнопки «Домой», чтобы попробовать второй или третий метод, описанный выше.

Восстановите свой iPhone из резервной копии. Если аппаратный сброс и AssistiveTouch не решили проблему, ваша проблема, вероятно, связана с программным обеспечением вашего телефона, а не с аппаратным обеспечением.

Сначала создайте резервную копию вашего iPhone, если это возможно, а затем выберите «Настройки» > «Основные » > «Перенос или сброс iPhone» > «Стереть все содержимое и настройки».

Ваш телефон сотрет себя, а затем перезагрузится, после чего вы сможете восстановить его, чтобы восстановить свои данные.

Обратитесь в службу поддержки Apple. Если ни один из этих шагов не решил вашу проблему, а ваш телефон по-прежнему не выключается, возможно, ваша проблема серьезнее или намного сложнее, чем вы можете решить дома.

Читайте также:

Как обновить iPhone до последней версии: смартфон начнет работать быстрее и лучше

Что делать, если экран смартфона перестал работать: простой лайфхак, который спасет ваш гаджет

Заблокирует телефон: как удалить PIN-код на телефоне Android.