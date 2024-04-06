«Київстар» готується до змін в додаткових послугах і деяких тарифах передплати та контракту, пише Politeka.net.

Зміни стосуватимуться тарифів, які не оновлювалися з минулого року й раніше.

«Абоненти тарифів, для яких яких відбудуться зміни, отримають SMS із деталями про нові умови й актуальну вартість щонайменше за 7 днів до початку дії цих змін», - повідомили у «Київстар».

Так, для деяких для деяких тарифів передплати нові тарифи і умови почнуть діяти з 9 квітня. А для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів — з 1 травня 2024 року.

Абоненти «Київстар» дійсно отримують SMS з попередження щодо змін тарифів. Очікувано, люди обурені.

«Вчора прийшла смс «ваш тариф буде змінено». Як завжди «з метою покращення та турботи про клієнтів»… цікава у вас «турбота». У новому тарифі мені пропонують 25 гіг інету замість… 25 гіг, які у мене і так є!!! Проте мені дають 400 хвилин на інші оператори та за кордон, замість 300 хвилин, що в мене були. Я ними взагалі не користуюсь, тому +100 хвилин мені до одного місця. Проте ціна нового тарифу становитиме 200 грн замість 150, що в мене зараз. Увага, питання - навіщо мені така «турбота про абонентів»? Можна мені залишити свої 25 гіг інету та забрати ваші 400 хвилин на інших операторів, але зберегти вартість тарифу?»,

«Якщо тільки піднімите тариф то плакали ваші прибутки. Всі підемо до других операторів»,

«Чому примусово переводять на дорожчий тариф? Нема права вибору, чому, якщо я не хочу такого дорогого тарифу, не можна перейти на дешевший?»,

«здорощення тарифу одразу на 45грн. то з якого перепугу. До хакирської атаки тариф мав піднятися до 80грн. пройшло 3 місяця і бац всі 100. О така любов до пенсіонерів»,

"В мене кнопковий телефон інтернетом у ньому не користуюся бо там нема підняли перше ціну самі на сто двадцять п'ять тепер пишите що піднімуть до сто сімдесят п'ять для мене як для пенсіонера це страхіття це грабіж серед білого дня Київстар у мене вже більше як п'ятнадцять років і номер", - скаржаться приголомшені абоненти «Київстар».

У свою чергу «Київстар» запевняє, що зміни відбудуться, щоб запропонувати абонентам більше можливостей для спілкування, а також для того, щоб інвестувати в розширення та кіберзахист мережі.

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