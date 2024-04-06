«Киевстар» готовится к изменениям в дополнительных услугах и некоторых тарифах по подписке и контракту, пишет Politeka.net.

Изменения будут касаться тарифов, не обновлявшихся с прошлого года и раньше.

«Абоненты тарифов, для которых произойдут изменения, получат SMS с деталями о новых условиях и актуальной стоимости не менее чем за 7 дней до начала действия этих изменений», - сообщили в «Киевстаре».

Так, для некоторых для некоторых тарифов подписки новые тарифы и условия начнут действовать с 9 апреля. А для контрактных тарифов и бизнес-клиентов – с 1 мая 2024 года.

Абоненты «Киевстар» действительно получают SMS с предупреждением об изменениях тарифов. Ожидаемо, люди возмущены.

«Вчера пришла смс «ваш тариф будет изменен». Как всегда «в целях улучшения и заботы о клиентах»… интересная у вас «забота». В новом тарифе мне предлагают 25 гиг ​​инета вместо… 25 гиг, которые у меня и так есть!!! Однако мне дают 400 минут на другие операторы и за границу, вместо 300 минут, которые у меня были. Я ими вообще не пользуюсь, поэтому 100 минут мне до одного места. Однако цена нового тарифа будет составлять 200 грн вместо 150, что у меня сейчас. Внимание, вопрос – зачем мне такая «забота об абонентах»? Можно мне оставить свои 25 гиг ​​инета и забрать ваши 400 минут на других операторов, но сохранить стоимость тарифа?»,

«Если только поднимете тариф, то плакали ваши прибыли. Все уйдем к другим операторам»,

«Почему принудительно переводят на более дорогой тариф? Нет права выбора, почему, если я не хочу столь дорогого тарифа, нельзя перейти на более дешевый?»,

«Удорожание тарифа сразу на 45грн. то с какого перепуга. До хакерской атаки тариф должен был подняться до 80грн. прошло 3 месяца и бац все 100. Вот такая любовь к пенсионерам»,

"У меня кнопочный телефон, интернетом в нем не пользуюсь потому что там нет. Подняли первую цену сами на сто двадцать пять теперь пишите, что поднимут до ста семидесяти пяти для меня как для пенсионера это ужас это грабеж среди бела дня Киевстар у меня уже больше как пятнадцать лет и номер" , - жалуются ошеломленные абоненты «Киевстар».

В свою очередь, «Киевстар» уверяет, что изменения произойдут, чтобы предложить абонентам больше возможностей для общения, а также для того, чтобы инвестировать в расширение и киберзащиту сети.

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