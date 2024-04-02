Українців попередили, що грошові перекази між картками відстежуються.

Кабінет Міністрів України минулого року ухвалив Національну стратегію, яка стосується доходів у 2024-2030 роках.

Повідомляється, що так виконано одне із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

Тим часом українці почали обговорювати чутки про так званий 18-відсотковий податок на грошові перекази між банківськими картками мешканців України.

Відповідні чутки в мережі про ймовірний податок на перекази грошей між картками українців сполошила громадян з огляду на вкрай непросту економічну ситуацію в Україні.

Таким чином голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев вирішив розвіяти міфи щодо так званого "введення 18% податку" на переказ грошей між картками.

За його словами, запровадження податку в Україні на переказ грошей між банківськими картками не планується.

Тому інформація, яка обговорюється у суспільстві – не є справжньою.

Водночас не слід забувати, що у банківській системі України існує фінансовий моніторинг, який фіксує транзакції населення.

Українцям слід пам'ятати, що будь-які фінансові зміни можуть бути запроваджені з урахуванням обмежень фінмоніторингу, передбачених законом.

Цей Закон про фінмоніторинг говорить, що під фінансовий контроль можуть потрапити перекази готівки українців на суму, що становить понад 5 тисяч гривень. Таким чином, банківські установи зможуть блокувати перекази, які перевищують цю суму.

Джерело: unian.

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