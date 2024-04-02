Кабінет Міністрів України минулого року ухвалив Національну стратегію, яка стосується доходів у 2024-2030 роках.
Повідомляється, що так виконано одне із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.
Тим часом українці почали обговорювати чутки про так званий 18-відсотковий податок на грошові перекази між банківськими картками мешканців України.
Відповідні чутки в мережі про ймовірний податок на перекази грошей між картками українців сполошила громадян з огляду на вкрай непросту економічну ситуацію в Україні.
Таким чином голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев вирішив розвіяти міфи щодо так званого "введення 18% податку" на переказ грошей між картками.
За його словами, запровадження податку в Україні на переказ грошей між банківськими картками не планується.
Тому інформація, яка обговорюється у суспільстві – не є справжньою.
Водночас не слід забувати, що у банківській системі України існує фінансовий моніторинг, який фіксує транзакції населення.
Українцям слід пам'ятати, що будь-які фінансові зміни можуть бути запроваджені з урахуванням обмежень фінмоніторингу, передбачених законом.
Цей Закон про фінмоніторинг говорить, що під фінансовий контроль можуть потрапити перекази готівки українців на суму, що становить понад 5 тисяч гривень. Таким чином, банківські установи зможуть блокувати перекази, які перевищують цю суму.
Джерело: unian.
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