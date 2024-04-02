Украинцев предупредили, что денежные переводы между карточками отслеживаются.

Кабинет Министров Украины в прошлом году принял Национальную стратегию, которая касается доходов в 2024-2030 годах.

Сообщается, что так выполнено одно из обязательств перед Международным валютным фондом.

Тем временем украинцы начали обсуждать слухи о так называемом 18-процентном налоге на денежные переводы между банковскими карточками жителей Украины.

Соответствующие слухи в сети о вероятном налоге на переводы денег между карточками украинцев всполошила граждан, учитывая крайне непростую экономическую ситуацию в Украине.

Таким образом председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев решил развеять мифы относительно так называемого "введения 18% налога" на перевод денег между карточками.

По его словам, введение налога в Украине на перевод денег между банковскими карточками не планируется.

Поэтому информация, которая обсуждается в обществе - не является подлинной.

В то же время не нужно забывать, что в банковской системе Украины существует финансовый мониторинг, который фиксирует транзакции населения.

Украинцам нужно помнить, что любые финансовые изменения могут быть введены с учетом ограничений финмониторинга, которые предусмотрены законом.

Данный Закон о финмониторинге гласит, что под финансовый контроль могут попасть переводы наличных денег украинцев на сумму, что составляет более 5 тысяч гривен. Таким образом, банковские учреждения смогут блокировать денежные переводы, которые превышают эту сумму.

Источник: unian.

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