Ви шукаєте швидкий і простий спосіб навести лад у ванній кімнаті за короткий час?

Дізнайтеся, як можна ефективно очистити туалет у будинку лише за кілька хвилин.

Отже, щоб полегшити прибирання ванної кімнати, чистити її потрібно щодня, замість того, щоб дозволяти бруду накопичуватися.

Тільки в такому разі вдасться почистити унітаз за кілька хвилин.

Як почистити унітаз за кілька хвилин перед відвідуванням гостей?

Для початку нанесіть засіб для чищення на унітаз.

Вимкніть подачу води в унітаз та змийте. Нанесіть засіб для унітазу якомога ближче до обода унітазу.

Якщо ви використовуєте гелевий засіб для чищення унітазу, обов'язково очистіть його відразу ж, так як розчин дуже швидко стіче по стінках чаші.

Поки ви даєте засобу для чищення, пора перейти до зовнішньої стороні унітазу.

Можливо, ви не контактуватимете з ним так часто, як із сидінням унітазу, але найкраще продезінфікувати кожен його сантиметр!

Почніть з швидкого протирання зовнішньої поверхні унітазу серветкою, що дезінфікує.

Якщо туалет дуже брудний, можна спочатку використовувати паперові рушники.

Потім розпорошіть на нього універсальний дезінфікуючий розчин і протріть.

Потім очистіть унітаз зовні. Розпиліть на зовнішню поверхню універсальний засіб для чищення і очистіть поверхню губкою або тканиною.

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