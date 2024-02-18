Найдите лучший способ как почистить унитаз с помощью этих хитростей для глубокой очистки

Найдите лучший способ почистить унитаз с помощью этих хитростей для глубокой очистки.

Узнайте о натуральных способах почистить унитаз без моющего средства из магазина.

Если вы беспокоитесь об использовании агрессивных химикатов и чистящих средств, то есть более естественные, «органические» способы очистки унитаза.

Как почистить унитаз пищевой содой

Еще одна отличная натуральная альтернатива чистящему средству — пищевая сода. Просто нанесите его по бокам верхней части чаши и оставьте на пять минут. За это время он «съест» всю грязь.

После этого протрите остальную часть унитаза ершиком для унитаза, втирая пищевую соду в поверхность унитаза. Затем спустите воду в унитазе, и все готово!

Как почистить унитаз уксусом

Как почистить унитаз «органическим» способом - есть отличная альтернатива чистящему средству — уксус. Чтобы очистить унитаз уксусом, начните с смешивания раствора равных частей воды и уксуса в распылителе и используйте этот распылитель так же, как и традиционный, — опрыскивайте унитаз и внешнюю поверхность унитаза.

После того, как вы опрыскали внешнюю поверхность раствором уксуса, оставьте его примерно на пять минут, а затем протрите сухой тканью. Однако чашу следует оставить до следующего смыва.

Источник: plumbworld.

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