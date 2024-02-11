Здесь есть все, что вам нужно знать, чтобы почистить туалет и придать ему блеск - от того, что использовать, до того, как правильно очистить.

Унитаз — одно из наиболее часто используемых мест в вашем доме, а это значит , что его уборка требует определенного внимания.

Но не потребуется много времени или усилий, чтобы фарфоровый "трон" засиял чистотой.

Как почистить унитаз: соберите своих помощников

Поверьте, вам не захочется останавливаться на полпути в поисках пемзы. Вместо этого держите все свои инструменты под рукой, возможно, в удобном ведре.

Как почистить унитаз: нужен дезинфицирующий спрей и салфетки, такие как дезинфицирующие салфетки.

Бумажные полотенца

Прочная пара чистящих перчаток.

Очиститель унитаза, сделанный вами своими руками , или купленный в магазине вариант, содержащий перекись водорода или кислородный отбеливатель или натуральное чистящее средство для унитаза Better.

Туалетный ёршик

Пемза на палочке.

Возьмите дезинфицирующий спрей и обильно распылите его на всю внешнюю поверхность унитаза, включая труднодоступные места, такие как задняя часть основания и нижняя часть сиденья. Также опрыскайте стены позади и рядом с унитазом.

Многие сверхсильные средства для чистки унитазов настолько агрессивны, потому что они затем разбавляются, когда вы кладете их в унитаз, полный воды.

Поэтому лучше слить воду из унитаза перед нанесением чистящего раствора.

Если вы слейте воду из унитаза, вы можете использовать более мягкое чистящее средство, и результат будет таким же до скрипа.

Кроме того, вы получите более качественную уборку с меньшими усилиями. Это проще, чем кажется: просто закройте водяной клапан в основании унитаза, промойте один раз, и все готово.

Также можно смешать порции средства для чистки унитазов, используя одну чашку поваренной соли, одну чашку пищевой соды и одну чашку кислородного отбеливателя.

Пищевая сода удаляет любые загрязнения, соль является естественным абразивом для чистки, а кислородный отбеливатель очищает и дезинфицирует.

Как почистить унитаз, можно также взять одну чашку пищевой соды и одну чашку дистиллированного белого уксуса и вылить прямо в унитаз, чтобы добиться аналогичных результатов дезинфекции и блеска.

Если вы предпочитаете использовать раствор, купленный в магазине, ищите бренды, которые используют перекись водорода или кислородный отбеливатель, а не хлорный отбеливатель, который может вызывать раздражение легких. Но если вы предпочитаете использовать хлорный отбеливатель, обязательно открывайте окно и надевайте перчатки при использовании.

Какой бы очиститель для унитаза вы ни предпочли, используйте его обильно и не забудьте нанести немного под край унитаза.

Затем, пока вы ждете 5–10 минут, пока пена полностью подействует, снова обратите внимание на внешний вид унитаза.

Для удаления сложных пятен на унитазе возьмите щетку для унитаза с жесткой щетиной или пемзу на палочке и протрите внутреннюю часть унитаза и под ободком.

В конце чистки протрите унитаз бумажными полотенцами: бумажным полотенцем вытрите дезинфицирующее средство с внешней стороны унитаза, двигаясь сверху вниз. Выбросьте эти бумажные полотенца прямо в мусор, а не оставляйте их кучей поблизости.

Источник: marthastewart.

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