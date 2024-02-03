Не может быть ничего хуже дома, чем загрязненный, отвратительный, наполненный микробами унитаз.

Никто не любит чистить унитаз, ведь это не самое приятное занятие в жизни. Загрязненный унитаз может показаться самым плохим, что вам пришлось видеть. Но если вы каждую неделю будете выполнять эти пять быстрых и простых шагов, в вашей ванной комнате не будет бактерий.

Необходимые инструменты

Перчатки резиновые

Туалетная щетка

Необходимые материалы

Универсальное моющее/дезинфицирующее средство

Бумажные полотенца

Чистящее средство для унитаза

Чтобы очистить загрязненный унитаз, вам нужно сделать всего несколько шагов

Шаг 1

Уберите все, что мешает очистить унитаз: свечи, коробку с салфетками, дезодорант и т.д.

Снимите все тканевые крышки унитазов и коврики. Мы собираемся показать вам, как очистить все части унитаза, поэтому важно, чтобы ничто не преграждало путь.

Шаг 2

Очистите бачок унитаза и ручку смыва.

С помощью универсального моющего/дезинфицирующего средства начните сверху и распылите крышку бака, ручку промывки и внешнюю часть бака. Вытрите насухо все поверхности бумажным полотенцем.

Шаг 3

Очистите сиденье унитаза

Распылите на верхнюю часть крышки сиденья унитаза, затем откройте крышку и распылите внутреннюю часть крышки, а также верхнюю и нижнюю части сиденья. Опрыскивайте область между сиденьем и баком.

Вытрите насухо все поверхности бумажными полотенцами.

Шаг 4

Очистите край и подставку чаши

Подняв сиденье унитаза, опрыскивайте край унитаза и наружную часть подставки моющим/дезинфицирующим средством.

Вытрите насухо все поверхности бумажными полотенцами. (Не выбрасывайте бумажные полотенца в туалет.)

Шаг 5

Очистите унитаз

Прежде чем приступить к чистке чаши, смойте воду в унитазе.

Переверните чистящее унитазу вверх дном и направьте насадку на нижнюю часть обода. Сожмите бутылку, покрыв очистителем нижнюю часть обода унитаза. Оставьте чистящее средство в чаше по крайней мере на 30 секунд.

Как часто нужно чистить унитаз?

Мы рекомендуем проводить такую ​​базовую очистку унитаза раз в неделю. Если это редко используемый унитаз, вы можете получить это, чистя его каждые две недели. Важно делать это регулярно, чтобы пятна и запахи не скапливались.

Источник: familyhandyman

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