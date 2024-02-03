Никто не любит чистить унитаз, ведь это не самое приятное занятие в жизни. Загрязненный унитаз может показаться самым плохим, что вам пришлось видеть. Но если вы каждую неделю будете выполнять эти пять быстрых и простых шагов, в вашей ванной комнате не будет бактерий.
Необходимые инструменты
- Перчатки резиновые
- Туалетная щетка
- Необходимые материалы
- Универсальное моющее/дезинфицирующее средство
- Бумажные полотенца
- Чистящее средство для унитаза
Чтобы очистить загрязненный унитаз, вам нужно сделать всего несколько шагов
Шаг 1
Уберите все, что мешает очистить унитаз: свечи, коробку с салфетками, дезодорант и т.д.
Снимите все тканевые крышки унитазов и коврики. Мы собираемся показать вам, как очистить все части унитаза, поэтому важно, чтобы ничто не преграждало путь.
Шаг 2
Очистите бачок унитаза и ручку смыва.
С помощью универсального моющего/дезинфицирующего средства начните сверху и распылите крышку бака, ручку промывки и внешнюю часть бака. Вытрите насухо все поверхности бумажным полотенцем.
Шаг 3
Очистите сиденье унитаза
Распылите на верхнюю часть крышки сиденья унитаза, затем откройте крышку и распылите внутреннюю часть крышки, а также верхнюю и нижнюю части сиденья. Опрыскивайте область между сиденьем и баком.
Вытрите насухо все поверхности бумажными полотенцами.
Шаг 4
Очистите край и подставку чаши
Подняв сиденье унитаза, опрыскивайте край унитаза и наружную часть подставки моющим/дезинфицирующим средством.
Вытрите насухо все поверхности бумажными полотенцами. (Не выбрасывайте бумажные полотенца в туалет.)
Шаг 5
Очистите унитаз
Прежде чем приступить к чистке чаши, смойте воду в унитазе.
Переверните чистящее унитазу вверх дном и направьте насадку на нижнюю часть обода. Сожмите бутылку, покрыв очистителем нижнюю часть обода унитаза. Оставьте чистящее средство в чаше по крайней мере на 30 секунд.
Как часто нужно чистить унитаз?
Мы рекомендуем проводить такую базовую очистку унитаза раз в неделю. Если это редко используемый унитаз, вы можете получить это, чистя его каждые две недели. Важно делать это регулярно, чтобы пятна и запахи не скапливались.
Источник: familyhandyman
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