Как почистить унитаз— это задача, которую часто откладывают, но поддерживать чистоту туалетов очень важно.

Грязный туалет будет плохо выглядеть, плохо пахнуть и способствовать появлению микробов, поэтому важно знать, как почистить унитаз.

Однако, как и в случае со многими менее приятными жизненными задачами, чистка унитаза сейчас может избавить вас от головных болей в будущем. С помощью этих инструкций вы справитесь с этой задачей быстро и эффективно.

Как быстро почистить унитаз, самый быстрый, но действенный метод:

1. Возьмите свои инструменты.

Если вас отталкивает мысль о чистке туалета, вам нужно заранее подготовить все необходимое, чтобы процесс прошел как можно быстрее. Возьмите резиновые перчатки, которые необходимы, а также как можно больше следующих вещей: туалетную щетку, гигиенические салфетки, старую, вышедшую из употребления зубную щетку, чистую тряпку (или бумажные полотенца) и/или средство для чистки унитаза. .

Вот совет по санитарии: держите пару резиновых перчаток исключительно для чистки унитаза. Купите их другого цвета, который будет отличаться от любой другой пары перчаток, которая у вас есть. Таким образом, вы случайно не будете использовать их для мытья посуды и т. д.

Возможно, вам также захочется иметь под рукой универсальное чистящее средство. Вы можете найти его в продуктовом магазине, но если вы хотите сэкономить, вы также можете приготовить чистящий раствор самостоятельно, добавив 1 столовую ложку средства для мытья посуды в воде.

2. Почистите разние части унитаза.

Вы можете чистить разные части унитаза в любом порядке, но если вы спешите, возможно, разумнее начать с унитаза. Таким образом, если вы выплеснете грязную воду из унитаза во время его чистки, в него не попадут грязные частички, которые вы уже очистили. Используйте ершик для унитаза, чтобы стереть любые пятна и минеральные отложения, которые вы видите. Возможно, вам придется приложить некоторое давление, чтобы удалить засохшие пятна. Для большей эффективности очистки капните в воду немного средства для чистки унитазов или универсального чистящего средства, а затем окуните в него щетку.

3. Чтобы быстро почистить унитаз, нужно очистить крышку. Теперь, когда вы очистили чашу, пришло время почистить основные точки соприкосновения — верхнюю и нижнюю крышки. Используйте универсальное чистящее средство и тряпки/бумажные полотенца (или одноразовые гигиенические салфетки), чтобы быстро, но тщательно очистить обе крышки с обеих сторон. Если хотите, используйте старую зубную щетку, чтобы почистить труднодоступные места между крышкой и корпусом унитаза, а также петли.

4. Быстро протрите корпус унитаза. Наконец, пришло время придать фарфору вашего унитаза кристально чистый блеск. Используя пульверизатор, опрыскайте внешнюю поверхность унитаза универсальным чистящим средством. Протрите фарфор унитаза тряпкой или бумажным полотенцем, уделяя особое внимание ручке. Альтернативно, вы можете просто окунуть тряпку или бумажное полотенце в чистящий раствор или теплую воду, повторно окуная тряпку или полотенце, если они испачкаются.

Сначала начните мыть самую высокую точку унитаза — таким образом, если грязная вода или чистящая жидкость капнет вниз, она коснется только тех мест, которые вы еще не очистили.

Не забудьте очистить труднодоступные места, например дно унитаза и заднюю часть бачка, обращенную к стене. Чтобы успешно очистить эти места, вам, возможно, придется использовать средства для чистки труб или зубную щетку.

5. Теперь вы узнали о быстром способе почистить унитаз, и ваш туалет должен выглядеть намного лучше, чем раньше. Спустите воду в унитазе, чтобы избавиться от грязной воды, скопившейся в унитазе. Если при чистке унитаза вы использовали туалетную бумагу, это также хороший шанс избавиться от нее, при условии, что вы использовали достаточно небольшое количество, чтобы быть уверенным, что унитаз не засорится.

В качестве меры предосторожности мойте руки после снятия перчаток. Во время чистки внутрь перчаток могло попасть небольшое количество воды.

Если вашему унитазу нужна была только быстрая и «легкая» чистка, поздравляем – все готово!

Источник: wikihow.

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