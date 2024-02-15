Испульзуйте знания, что вам нужно знать о том, как почистить унитаз и сделать фарфор чистым и сверкающим.
Прежде чем мы рассмотрим, как очистить грязный унитаз и заставить его сверкать, сначала убедитесь, что вы знаете, что вам нужно для выполнения этой работы:
Для чистки унитаза лучше всего использовать щетку с пластиковой щетиной: проволочные щетки могут повредить эмалированную поверхность унитаза.
Всегда начинайте с чистой ершика для унитаза и держателя для ершика.
Иметь при себе пару резиновых перчаток исключительно для чистки туалета, чтобы избежать перекрестного загрязнения.
Обязательно держите под рукой одну сухую ткань!
Помните: важно также содержать кисть и губки в чистоте , чтобы не распространять больше бактерий.
Как почистить унитаз:
Если вы хотите знать, как почистить унитаз, лучше всего начать с чистки унитаза.
Для этого вам нужно очистить как можно большую площадь поверхности, поэтому для начала слейте как можно больше воды из чаши. Вы можете сделать это, откачав воду с помощью вантуза или перекрыв водяной клапан и спустив воду в унитазе.
1. Как почистить унитаз: Перчатки наденьте! Нанесите отбеливатель.
Наденьте перчатки и нанесите выбранный отбеливатель или чистящую жидкость по краю, позволяя ей стечь по бокам.
2. Потрите туалетной щеткой.
Используя щетку для унитаза, начните чистить под ободом, чтобы удалить поверхностные пятна, и распределите чистящее средство вокруг.
3. Будьте тщательны!
Как почистить унитаз - продолжайте использовать щетку для очистки поверхности и вокруг унитаза.
4. Повторите используя знания, как почистить унитаз. Еще раз пройдитесь по унитазу щеткой и спустите воду в унитазе, чтобы смыть чистящее средство, продолжая чистить по мере стекания воды.
Источник: cleanipedia.
Читайте также:
Как почистить унитаз до скрипа: что для этого нужно.
Как вернуть белый цвет вещам: три действенных совета.
Чем стирать вещи, если нет порошка: несколько средств, точно есть у вас дома.