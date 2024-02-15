Испульзуйте знания, что вам нужно знать о том, как почистить унитаз и сделать фарфор чистым и сверкающим.

Прежде чем мы рассмотрим, как очистить грязный унитаз и заставить его сверкать, сначала убедитесь, что вы знаете, что вам нужно для выполнения этой работы:

Для чистки унитаза лучше всего использовать щетку с пластиковой щетиной: проволочные щетки могут повредить эмалированную поверхность унитаза.

Всегда начинайте с чистой ершика для унитаза и держателя для ершика.

Иметь при себе пару резиновых перчаток исключительно для чистки туалета, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Обязательно держите под рукой одну сухую ткань!

Помните: важно также содержать кисть и губки в чистоте , чтобы не распространять больше бактерий.

Как почистить унитаз:

Если вы хотите знать, как почистить унитаз, лучше всего начать с чистки унитаза.

Для этого вам нужно очистить как можно большую площадь поверхности, поэтому для начала слейте как можно больше воды из чаши. Вы можете сделать это, откачав воду с помощью вантуза или перекрыв водяной клапан и спустив воду в унитазе.

1. Как почистить унитаз: Перчатки наденьте! Нанесите отбеливатель.

Наденьте перчатки и нанесите выбранный отбеливатель или чистящую жидкость по краю, позволяя ей стечь по бокам.

2. Потрите туалетной щеткой.

Используя щетку для унитаза, начните чистить под ободом, чтобы удалить поверхностные пятна, и распределите чистящее средство вокруг.

3. Будьте тщательны!

Как почистить унитаз - продолжайте использовать щетку для очистки поверхности и вокруг унитаза.

4. Повторите используя знания, как почистить унитаз. Еще раз пройдитесь по унитазу щеткой и спустите воду в унитазе, чтобы смыть чистящее средство, продолжая чистить по мере стекания воды.

Источник: cleanipedia.

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