Почистить унитаз может быть сложной задачей, но вы справитесь.

Знаете ли вы, как по-настоящему правильно почистить унитаз, чтобы шаг за шагом разобрать правильный способ.

Как почистить унитаз

Это может вас удивить, но чистка миски на самом деле является одним из последних шагов.

Шаг 1. Нанесите моющее средство в чашу

Первым шагом в чистке унитаза является использование выбранного моющего средства для чаши. Идея состоит в том, чтобы нанести моющее средство, а затем дать ему поработать, пока вы обратите свое внимание на другую часть туалета.

Шаг 2: Почистить верх и бока бака

Используя универсальный дезинфицирующий спрей и ткань из микрофибры, или предварительно увлажненную чистящую салфетку, протрите верх и бока бака, чтобы удалить накопления и бактерии, уделяя особое внимание промывщику.

Еще одна область, которую следует помнить, в двухкомпонентных моделях – любые соединения, где может возникнуть накопление. На унитазе, состоящем из двух частей, с бачком и чашей, зайдите туда и почистите там, где чаша и бачок соединяются. Там разграничение, там щель. Вы должны поддерживать его в чистоте.

Шаг 3: Очистить сиденье и кольцо унитаза

Затем очистите сиденье унитаза (включая верхнюю часть сиденья, нижнюю часть сиденья и кольцо, где сиденье лежит и где брызги могут накапливаться) с помощью универсального дезинфицирующего спрея и ткани из микрофибры или предварительно увлажненной салфетки для чистки. Когда вы убираете вокруг сиденья, важно открыть сиденье, а затем убедиться, что вы очистили вокруг сиденья и болты, которые используются для его фиксации.

Шаг 4: Очистить основание/юбку, пол и стены

Один из способов запомнить порядок мытья унитаза состоит в том, что это работа сверху вниз, то есть вы начинаете сверху (майка) и двигаетесь вниз (пол вокруг унитаза). Когда вы убираете унитаз, вы убираете не только унитаз, но и территорию вокруг унитаза.

Используя универсальный дезинфицирующий спрей и салфетку из микрофибры, или предварительно увлажненную чистящую салфетку, протрите юбку или основание унитаза, а также пол и стены вокруг унитаза.

Шаг 5: Очистить миску

Наконец, используйте туалетную щетку, чтобы почистить чашу, уделяя особое внимание губе, если у вас унитаз в форме коробки.

Источник: CNN

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