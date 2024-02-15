Спульзуйте знання, що вам потрібно знати про те, як почистити унітаз і зробити порцеляну чистою та блискучою.

Перш ніж ми розглянемо, як очистити брудний унітаз і змусити його виблискувати, спочатку переконайтеся, що ви знаєте, що вам потрібне для виконання цієї роботи:

Для чищення унітазу найкраще використовувати щітку із пластиковою щетиною: дротяні щітки можуть пошкодити емальовану поверхню унітазу.

Завжди починайте з чистої йоржика для унітазу та тримача для йоржика.

Мати при собі пару гумових рукавичок виключно для чищення туалету, щоб уникнути перехресного забруднення.

Обов'язково тримайте одну суху тканину під рукою!

Пам'ятайте: важливо також утримувати кисть та губки в чистоті, щоб не поширювати більше бактерій.

Як почистити унітаз:

Якщо ви хочете знати, як почистити унітаз, краще почати з чищення унітазу. Для цього вам потрібно очистити якомога більшу площу поверхні, тому для початку злийте якнайбільше води з чаші. Ви можете зробити це, відкачавши воду за допомогою вантуза або перекривши водяний клапан та спустивши воду в унітазі.

1. Як почистити унітаз: Рукавички вдягніть! Нанесіть відбілювач.

Надягніть рукавички і нанесіть вибраний відбілювач або рідину, що чистить, по краю, дозволяючи їй стекти з боків.

2. Потріть туалетною щіткою.

Використовуючи щітку для унітазу, почніть чистити під ободом, щоб видалити поверхневі плями, і розподіліть засіб для чищення навколо.

3. Будьте ретельні!

Як почистити унітаз – продовжуйте використовувати щітку для очищення поверхні та навколо унітазу.

4. Повторіть, використовуючи знання, як почистити унітаз. Ще раз пройдіться по унітазу щіткою і спустіть воду в унітазі, щоб змити засіб, що чистить, продовжуючи чистити в міру стікання води.

Джерело: cleanipedia .

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