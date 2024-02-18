Знайдіть найкращий спосіб, як почистити унітаз за допомогою цих хитрощів для глибокого очищення

Знайдіть найкращий спосіб почистити унітаз за допомогою цих хитрощів для глибокого очищення.

Дізнайтеся про натуральні способи почистити унітаз без миючого засобу з магазину.

Якщо ви турбуєтеся про використання агресивних хімікатів і засобів для чищення, тобто більш природні, «органічні» способи очищення унітазу.

Як почистити унітаз харчовою содою

Ще одна відмінна натуральна альтернатива засобу для чищення — харчова сода. Просто нанесіть його з боків верхньої частини чаші та залиште на п'ять хвилин. За цей час він «з'їсть» весь бруд.

Після цього протріть решту унітазу йоржиком для унітазу, втираючи харчову соду в поверхню унітазу. Потім спустіть воду в унітазі і все готове!

Як почистити унітаз оцтом

Як почистити унітаз «органічним» способом - є відмінна альтернатива засобу для чищення - оцет. Щоб очистити оцет унітаз, почніть зі змішування розчину рівних частин води і оцту в розпилювачі і використовуйте цей розпилювач так само, як і традиційний, - обприскуйте унітаз і зовнішню поверхню унітазу.

Після того, як ви обприскали зовнішню поверхню розчином оцту, залиште його приблизно на п'ять хвилин, а потім протріть сухою тканиною. Однак чашу слід залишити до наступного змиву.

Джерело: plumbworld .

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