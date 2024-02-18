Знайдіть найкращий спосіб почистити унітаз за допомогою цих хитрощів для глибокого очищення.
Дізнайтеся про натуральні способи почистити унітаз без миючого засобу з магазину.
Якщо ви турбуєтеся про використання агресивних хімікатів і засобів для чищення, тобто більш природні, «органічні» способи очищення унітазу.
Як почистити унітаз харчовою содою
Ще одна відмінна натуральна альтернатива засобу для чищення — харчова сода. Просто нанесіть його з боків верхньої частини чаші та залиште на п'ять хвилин. За цей час він «з'їсть» весь бруд.
Після цього протріть решту унітазу йоржиком для унітазу, втираючи харчову соду в поверхню унітазу. Потім спустіть воду в унітазі і все готове!
Як почистити унітаз оцтом
Як почистити унітаз «органічним» способом - є відмінна альтернатива засобу для чищення - оцет. Щоб очистити оцет унітаз, почніть зі змішування розчину рівних частин води і оцту в розпилювачі і використовуйте цей розпилювач так само, як і традиційний, - обприскуйте унітаз і зовнішню поверхню унітазу.
Після того, як ви обприскали зовнішню поверхню розчином оцту, залиште його приблизно на п'ять хвилин, а потім протріть сухою тканиною. Однак чашу слід залишити до наступного змиву.
Джерело: plumbworld .
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