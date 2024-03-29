Вы ищете быстрый и простой способ навести порядок в ванной комнате за короткое время?

Узнайте, как можно эффективно очистить туалет в доме всего за несколько минут.

Итак, чтобы облегчить уборку ванной комнаты, чистить ее нужно каждый день, вместо того, чтобы позволять грязи накапливаться.

Только в таком случае, удастся почистить унитаз за несколько минут.

Как почистить унитаз за несколько минут перед приходом гостей?

Для начала нанесите средство для чистки на унитаз.

Отключите подачу воды в унитаз и смойте. Нанесите чистящее средство для унитаза как можно ближе к ободу унитаза.

Если вы используете гелевое чистящее средство для чистки унитаза, обязательно очистите его сразу же, так как раствор очень быстро стечет по стенкам чаши.

Пока вы даете чистящему средству впитаться, пора перейти к внешней стороне унитаза.

Возможно, вы не будете контактировать с ним так часто, как с сиденьем унитаза, но лучше всего продезинфицировать каждый его сантиметр!

Начните с быстрого протирания внешней поверхности унитаза дезинфицирующей салфеткой.

Если туалет сильно грязный, можно сначала использовать бумажные полотенца.

Затем распылите на него универсальный дезинфицирующий раствор и протрите.

Потом очистите унитаз снаружи. Распылите на внешнюю поверхность универсальное чистящее средство и очистите поверхность губкой или тканью.

Читайте также:

Как почистить унитаз «органическим» способом: откройте для себя натуральную альтернативу

Как очистить унитаз от пятен: несколько простых шагов

Как почистить унитаз и удалить пятна: с чего лучше начать