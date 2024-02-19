Вы регулярно чистите свой унитаз, но он все равно выглядит ужасающе из-за пятен от жесткой воды в чаше. Вода из многих муниципальных систем и колодцев содержит такие минералы, как магний, кальций и железо. Если уровень минералов высок, они могут прилипать к поверхностям в виде ржавых или белых пятен, оставляющих кольца или полосы в унитазе. К счастью, вы можете очистить пятна от жесткой воды с помощью небольшого количества чистящих средств, которые, вероятно, под рукой. И мы поделимся советами, как предотвратить повторное появление этих неприятных пятен.

Как очистить пятна от жесткой воды в туалете с помощью пищевой соды и уксуса.

Начните с дистиллированного белого уксуса

  • Смойте туалет, чтобы удалить мусор.
  • Добавьте две чашки белого дистиллированного уксуса или уксуса для очистки.
  • Используйте туалетную щетку, чтобы размыть уксус и воду вокруг чаши. Убедитесь, что вы достигли всех пятен от жесткой воды.
  • Отойдите на 5 минут, чтобы уксусная кислота в уксусе воздействовала.

Добавьте пищевую соду и больше уксуса

  • Добавьте одну чашку соды и еще два стакана уксуса. Будет пенообразование!

Отойдите на 10 минут или пока не прекратится шипение.

унитаз, туалет

Почистите и подождите еще немного

  • После завершения пенообразования используйте туалетную щетку, чтобы очистить унитаз. Обязательно почистите под ободом все поверхности над ватерлинией.
  • Отойдите на 30 минут.
  • Последним образом протрите чашу и промойте ее.

Смыть унитаз

  • Если имеется значительный звон, закройте водяной клапан, чтобы уровень воды был ниже кольца.
  • Смойте унитаз, чтобы удалить мусор и смочить поверхность чаши.
  • Наденьте пару резиновых перчаток.

Добавьте очищающее средство и подождите

  • Обильно сбрызните миску одним из чистящих средств (примерно 1/4 стакана).
  • Чтобы быть уверенным, что чистящее средство достигнет всех пятен, вы можете сделать пасту с несколькими каплями воды в маленькой миске.
  • Надев резиновые перчатки, нанесите пасту на худшие пятна.
  • Отойдите на 5 минут.

унитаз

Почистите миску

  • Используйте туалетную щетку, чтобы очистить чашу, нанося дополнительную смазку для локтей на худшие пятна.
  • Смойте, чтобы промыть (убедитесь, что водяной кран открыт) и повторите, если остались пятна.

Откройте водяной клапан и промойте

  • Выключите водяной кран и смойте унитаз, чтобы удалить мусор и смочить поверхность чаши.
  • Наденьте пару резиновых перчаток.

Сделайте пасту из бури и уксуса и подождите

  • В небольшой миске смешайте 1/2 стакана бельевой бури и 1/4 стакана дистиллированного белого уксуса.
  • В перчатках нанесите пасту на пятна от жесткой воды. Не забудьте нанести его под ободок.
  • Отойдите и дайте пасте подействовать 20-30 минут.

Очистите и промойте

  • Потрите унитаз хорошей туалетной щеткой или чистящей губкой.
  • Включите воду и промойте, чтобы промыть.

Источник: realsimple

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