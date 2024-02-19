Вы регулярно чистите свой унитаз, но он все равно выглядит ужасающе из-за пятен от жесткой воды в чаше. Вода из многих муниципальных систем и колодцев содержит такие минералы, как магний, кальций и железо. Если уровень минералов высок, они могут прилипать к поверхностям в виде ржавых или белых пятен, оставляющих кольца или полосы в унитазе. К счастью, вы можете очистить пятна от жесткой воды с помощью небольшого количества чистящих средств, которые, вероятно, под рукой. И мы поделимся советами, как предотвратить повторное появление этих неприятных пятен.
Как очистить пятна от жесткой воды в туалете с помощью пищевой соды и уксуса.
Начните с дистиллированного белого уксуса
- Смойте туалет, чтобы удалить мусор.
- Добавьте две чашки белого дистиллированного уксуса или уксуса для очистки.
- Используйте туалетную щетку, чтобы размыть уксус и воду вокруг чаши. Убедитесь, что вы достигли всех пятен от жесткой воды.
- Отойдите на 5 минут, чтобы уксусная кислота в уксусе воздействовала.
Добавьте пищевую соду и больше уксуса
- Добавьте одну чашку соды и еще два стакана уксуса. Будет пенообразование!
Отойдите на 10 минут или пока не прекратится шипение.
Почистите и подождите еще немного
- После завершения пенообразования используйте туалетную щетку, чтобы очистить унитаз. Обязательно почистите под ободом все поверхности над ватерлинией.
- Отойдите на 30 минут.
- Последним образом протрите чашу и промойте ее.
Смыть унитаз
- Если имеется значительный звон, закройте водяной клапан, чтобы уровень воды был ниже кольца.
- Смойте унитаз, чтобы удалить мусор и смочить поверхность чаши.
- Наденьте пару резиновых перчаток.
Добавьте очищающее средство и подождите
- Обильно сбрызните миску одним из чистящих средств (примерно 1/4 стакана).
- Чтобы быть уверенным, что чистящее средство достигнет всех пятен, вы можете сделать пасту с несколькими каплями воды в маленькой миске.
- Надев резиновые перчатки, нанесите пасту на худшие пятна.
- Отойдите на 5 минут.
Почистите миску
- Используйте туалетную щетку, чтобы очистить чашу, нанося дополнительную смазку для локтей на худшие пятна.
- Смойте, чтобы промыть (убедитесь, что водяной кран открыт) и повторите, если остались пятна.
Откройте водяной клапан и промойте
- Выключите водяной кран и смойте унитаз, чтобы удалить мусор и смочить поверхность чаши.
- Наденьте пару резиновых перчаток.
Сделайте пасту из бури и уксуса и подождите
- В небольшой миске смешайте 1/2 стакана бельевой бури и 1/4 стакана дистиллированного белого уксуса.
- В перчатках нанесите пасту на пятна от жесткой воды. Не забудьте нанести его под ободок.
- Отойдите и дайте пасте подействовать 20-30 минут.
Очистите и промойте
- Потрите унитаз хорошей туалетной щеткой или чистящей губкой.
- Включите воду и промойте, чтобы промыть.
Источник: realsimple
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