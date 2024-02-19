Узнайте, как очистить и предотвратить появление пятен от жесткой воды с помощью средств, которые у вас есть под рукой.

Вы регулярно чистите свой унитаз, но он все равно выглядит ужасающе из-за пятен от жесткой воды в чаше. Вода из многих муниципальных систем и колодцев содержит такие минералы, как магний, кальций и железо. Если уровень минералов высок, они могут прилипать к поверхностям в виде ржавых или белых пятен, оставляющих кольца или полосы в унитазе. К счастью, вы можете очистить пятна от жесткой воды с помощью небольшого количества чистящих средств, которые, вероятно, под рукой. И мы поделимся советами, как предотвратить повторное появление этих неприятных пятен.

Как очистить пятна от жесткой воды в туалете с помощью пищевой соды и уксуса.

Начните с дистиллированного белого уксуса

Смойте туалет, чтобы удалить мусор.

Добавьте две чашки белого дистиллированного уксуса или уксуса для очистки.

Используйте туалетную щетку, чтобы размыть уксус и воду вокруг чаши. Убедитесь, что вы достигли всех пятен от жесткой воды.

Отойдите на 5 минут, чтобы уксусная кислота в уксусе воздействовала.

Добавьте пищевую соду и больше уксуса

Добавьте одну чашку соды и еще два стакана уксуса. Будет пенообразование!

Отойдите на 10 минут или пока не прекратится шипение.

Почистите и подождите еще немного

После завершения пенообразования используйте туалетную щетку, чтобы очистить унитаз. Обязательно почистите под ободом все поверхности над ватерлинией.

Отойдите на 30 минут.

Последним образом протрите чашу и промойте ее.

Смыть унитаз

Если имеется значительный звон, закройте водяной клапан, чтобы уровень воды был ниже кольца.

Смойте унитаз, чтобы удалить мусор и смочить поверхность чаши.

Наденьте пару резиновых перчаток.

Добавьте очищающее средство и подождите

Обильно сбрызните миску одним из чистящих средств (примерно 1/4 стакана).

Чтобы быть уверенным, что чистящее средство достигнет всех пятен, вы можете сделать пасту с несколькими каплями воды в маленькой миске.

Надев резиновые перчатки, нанесите пасту на худшие пятна.

Отойдите на 5 минут.

Почистите миску

Используйте туалетную щетку, чтобы очистить чашу, нанося дополнительную смазку для локтей на худшие пятна.

Смойте, чтобы промыть (убедитесь, что водяной кран открыт) и повторите, если остались пятна.

Откройте водяной клапан и промойте

Выключите водяной кран и смойте унитаз, чтобы удалить мусор и смочить поверхность чаши.

Наденьте пару резиновых перчаток.

Сделайте пасту из бури и уксуса и подождите

В небольшой миске смешайте 1/2 стакана бельевой бури и 1/4 стакана дистиллированного белого уксуса.

В перчатках нанесите пасту на пятна от жесткой воды. Не забудьте нанести его под ободок.

Отойдите и дайте пасте подействовать 20-30 минут.

Очистите и промойте

Потрите унитаз хорошей туалетной щеткой или чистящей губкой.

Включите воду и промойте, чтобы промыть.

Источник: realsimple

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