Деякі страви псують наші каструлі та сковорідки, тому важливо знати, як очистити дно сковорідки, що пригоріла.

В інших випадках все зводиться до помилки кухаря, тобто встановлюємо надто високу потужність газу на плиті і потім думаємо, як очистити дно сковорідки .

Як очистити дно сковорідки, що пригоріла, - спосіб 1: вода, оцет і харчова сода.

Загальний час: 25 хвилин

Спосіб: додайте в сковорідку 1 склянку води та 1 склянку оцту і доведіть до кипіння. Вимкніть вогонь, додайте 2 столові ложки харчової соди.

Вилийте рідину і вимийте каструлю за допомогою мочалки. Якщо шматочки залишилися прилиплими, додайте ще харчової соди та води (зробіть пасту) та залиште на кілька хвилин, потім знову промийте губкою та засобом для миття посуду.

Як очистити дно сковорідки, що пригоріла - спосіб 2: таблетка для посудомийної машини

Загальний час: 3-5 хвилин

Спосіб: налийте на дно каструлі трохи води та нагрійте на слабкому вогні.

Зніміть з вогню, пошкребіть таблетку по шматочках, що пригоріли. Прополосніть та промийте теплою мильною водою.

Як очистити дно сковорідки, що пригоріла, - спосіб 3: алюмінієва фольга

Загальний час : 3 хвилини

Спосіб: покрийте ділянку сковороди, що підгоріла, 2–3 столовими ложками харчової соди і додайте трохи води, щоб вийшла паста. Сумніть трохи алюмінієвої фольги і почніть терти її з усіх боків, поки всі шматочки їжі та плями не стануть чистими. Промийте каструлю теплою мильною водою.

Це чудовий спосіб використовувати випадковий додатковий шматок фольги з користю. Припустимо, ви накрили нею форму для запікання, поки щось запікали в духовці. Замість того, щоб одразу переробляти фольгу, скачайте її в грудку і збережіть для цього трюка прибирання!

Джерело: thekitchn .

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