Многие из нас хотят хранить свою посуду чистой и чистоплотной для того, чтобы она долго служила. Но не все знают, как бережно и правильно ее очистить . Воспользуйтесь этими советами по чистке, чтобы получить максимальную отдачу от посуды с антипригарным покрытием.
Как очистить сковороду с антипригарным покрытием.
Следуйте этим основным шагам для того, чтобы очистить антипригарную посуду.
1. Дайте сковороде полностью остыть . Когда вы закончите готовить, дайте сковороде полностью охладиться на плите. Замачивание или ополаскивание горячей сковороды в холодной воде может деформировать сковороду и испортить антипригарную поверхность.
2. Промойте кастрюлю теплой водой с мылом . Как только сковорода остынет, промойте теплой водой, чтобы удалить остатки пищи с поверхности сковороды. Используйте теплую воду вместо горячей, чтобы продлить срок службы сковороды.
3. Потрите сковороду губкой с мылом . Нанесите средство для мытья посуды прямо на мягкую губку или мочалку. Протрите всю поверхность сковороды, чтобы удалить все остатки пищи. Тщательно промойте сковороду.
4. Тщательно высушите сковороду . Для высушивания посуды используйте чистую мягкую ткань. Храните посуду на вертикальной решетке для посуды или положите бумажное полотенце между сложенными кастрюлями, чтобы защитить антипригарную поверхность от царапин.
5 советов по очистке сковородок с антипригарным покрытием
1. Удалите пригоревшие наросты пищевой содой . Для очень грязных кастрюль смешайте чайную ложку пищевой соды с чайной ложкой или двумя чайными ложками воды, чтобы образовалась паста. Потрите сковороду неабразивным скребком, чтобы очистить пригоревшую пищу и остатки.
2. Избегайте кулинарных спреев и кулинарного масла с низкой точкой дымления . Антипригарные кулинарные спреи и с низким уровнем дымления (например, оливковое масло) легко горят и приводят к накоплению нежелательной грязи на поверхности сковородки. Вместо этого используйте кулинарные масла с высокой точкой дымления, такие как рапсовое, авокадо или кунжутное масло.
3. Всегда мойте вручную кастрюли . Несмотря на то, что некоторые сковородки с антипригарным покрытием рекламируются как мытье в посудомоечной машине, вы всегда должны мыть кастрюли и сковородки с антипригарным покрытием для наилучших результатов. Высокая температура и абразивные моющие средства, используемые в посудомоечных машинах, могут повредить антипригарное покрытие посуды, сократив срок службы.
4. Используйте неабразивные скраберы и губки. Хотя стальная шерсть и мочалки могут быть приемлемыми для сковородок из нержавеющей стали или чугуна, они нанесут урон тефлоновым или керамическим антипригарным поверхностям. Вместо этого используйте мягкую губку или мочалку.
5. Нанесите каплю масла до и после использования . Несмотря на то, что посуда с антипригарным покрытием не нуждается в приправах, как чугунная посуда, на нее может быть полезен тонкий слой масла после очистки. Налейте половину чайной ложки растительного масла на поверхность сковороды и протрите ее чистой тканью или бумажным полотенцем.
Источник: masterclass
Читайте также:
Как очистить кран в ванной и кухне: что нужно для решения проблемы
Как очистить пригоревшие кастрюли и сковородки: будут блистать как новые