Многие из нас хотят хранить свою посуду чистой и чистоплотной для того, чтобы она долго служила. Но не все знают, как бережно и правильно ее очистить . Воспользуйтесь этими советами по чистке, чтобы получить максимальную отдачу от посуды с антипригарным покрытием.

Следуйте этим основным шагам для того, чтобы очистить антипригарную посуду.

1. Дайте сковороде полностью остыть . Когда вы закончите готовить, дайте сковороде полностью охладиться на плите. Замачивание или ополаскивание горячей сковороды в холодной воде может деформировать сковороду и испортить антипригарную поверхность.

2. Промойте кастрюлю теплой водой с мылом . Как только сковорода остынет, промойте теплой водой, чтобы удалить остатки пищи с поверхности сковороды. Используйте теплую воду вместо горячей, чтобы продлить срок службы сковороды.

3. Потрите сковороду губкой с мылом . Нанесите средство для мытья посуды прямо на мягкую губку или мочалку. Протрите всю поверхность сковороды, чтобы удалить все остатки пищи. Тщательно промойте сковороду.

4. Тщательно высушите сковороду . Для высушивания посуды используйте чистую мягкую ткань. Храните посуду на вертикальной решетке для посуды или положите бумажное полотенце между сложенными кастрюлями, чтобы защитить антипригарную поверхность от царапин.

5 советов по очистке сковородок с антипригарным покрытием