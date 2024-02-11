Усуньте залишки з пригорілого посуду за допомогою цих методів очищення пригорілих сковорідок і каструль з мінімальним чищенням.

Кращі способи очищення каструль і сковорідок , що пригоріли , включають використання додаткових побутових інгредієнтів або засобів для чищення, які допоможуть видалити жир і прилиплий бруд.

Більшість методів також потребують деякої очистки, тому будьте готові докласти деяких зусиль, щоб ваша каструля або сковорода знову заблищали.

Як очистити каструлю, що пригоріла, з нержавіючої сталі

Завжди спочатку перевіряйте інструкції виробника по конкретних етапах очищення, оскільки вони можуть відрізнятися у різних марок, і дайте сковороді охолонути, перш ніж намагатися її очистити. Потім зверніться до цих інструкцій про те, як очистити каструлі та сковороди, що пригоріли, щоб видалити прилиплі залишки та відновити їх блиск.

Промийте піддон і додайте засіб для чищення.

Існує безліч способів очищення пригорілого посуду з нержавіючої сталі. Один із найпростіших методів — використовувати абразивний кислотний засіб для чищення, який розрізає і видаляє пригорілу їжу.

Спочатку промийте каструлю під гарячою водою. Потім, надівши гумові рукавички, насипте невелику кількість порошку на обпалену поверхню і втирайте вологою ганчіркою або губкою.

Промити та повторити

Зачекайте хвилину, потім знову промийте каструлю і зітріть залишки їжі губкою або губкою. Повторюйте цей процес при необхідності, поки каструля не стане чистою.

Як очистити сковороду, що пригоріла, з антипригарним покриттям.

При чищенні сковорідок, що пригоріли, з антипригарним покриттям намагайтеся не використовувати абразивні інструменти, такі як губки для миття посуду або сталеву мочалку, які можуть подряпати або іншим чином пошкодити поверхню.

М'якої абразивності харчової соди має бути достатньо, щоб видалити більшу частину прилиплих залишків.

Додайте в каструлю харчову соду та воду.

Посипте обпечене місце харчовою содою та додайте невелику кількість води, щоб вийшла рідка паста.

Дайте "відпочити" та очиститися

Залиште сковороду на ніч, потім акуратно потріть її губкою, що не подряпається. Прополоскати та вимити водою з милом.

Очисник каструль і сковорідок з нержавіючої сталі своїми руками

Візьміть з комори трохи харчової соди та алюмінієву фольгу, щоб очистити каструлю, що пригоріла з нержавіючої сталі.

Посипте 2-3 ст. харчової соди на обпалену ділянку і додайте стільки гарячої води, щоб утворилася паста.

Зіжміть шматок алюмінієвої фольги в грудку (підійде і сталева вата) і з його допомогою видаліть залишки, що прилипли. Промийте в гарячій мильній воді, щоб змити залишки бруду.

Джерело: bhg.com.

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