Устраните прилипшие остатки с пригоревшей посуды с помощью этих методов очистки пригоревших сковородок и кастрюль с минимальной чисткой.

Лучшие способы очистки пригоревших кастрюль и сковородок включают использование дополнительных бытовых ингредиентов или чистящих средств, которые помогут удалить жир и прилипшую грязь.

Большинство методов также требуют некоторой очистки, поэтому будьте готовы приложить некоторые усилия, чтобы ваша кастрюля или сковорода снова заблестели.

Как очистить пригоревшую кастрюлю из нержавеющей стали

Всегда сначала проверяйте инструкции производителя по конкретным этапам очистки, поскольку они могут различаться у разных марок, и дайте сковороде остыть, прежде чем пытаться ее очистить. Затем обратитесь к этим инструкциям о том, как очистить пригоревшие кастрюли и сковороды, чтобы удалить прилипшие остатки и восстановить их блеск.

Промойте поддон и добавьте чистящее средство.

Существует множество способов очистки пригоревшей посуды из нержавеющей стали. Один из самых простых методов — использовать абразивное кислотное чистящее средство, которое разрезает и удаляет пригоревшую пищу.

Сначала промойте кастрюлю под горячей водой. Затем, надев резиновые перчатки, насыпьте небольшое количество порошка на обожженную поверхность и втирайте влажной тряпкой или губкой.

Промыть и повторить

Подождите одну минуту, затем снова промойте кастрюлю и сотрите остатки пищи губкой или губкой. Повторяйте этот процесс по мере необходимости, пока кастрюля не станет чистой.

Как очистить пригоревшую сковороду с антипригарным покрытием

При чистке пригоревших сковородок с антипригарным покрытием старайтесь не использовать абразивные инструменты, такие как губки для мытья посуды или стальную мочалку, которые могут поцарапать или иным образом повредить поверхность.

Мягкой абразивности пищевой соды должно быть достаточно, чтобы удалить большую часть прилипших остатков.

Добавьте в кастрюлю пищевую соду и воду.

Посыпьте обожженное место пищевой содой и добавьте небольшое количество воды, чтобы получилась жидкая паста.

Дайте "отдохнуть" и очиститься

Оставьте сковороду на ночь, затем аккуратно потрите ее нецарапающейся губкой. Прополоскать и вымыть водой с мылом.

Очиститель кастрюль и сковородок из нержавеющей стали своими руками

Возьмите из кладовой немного пищевой соды и алюминиевую фольгу, чтобы очистить пригоревшую кастрюлю из нержавеющей стали.

Посыпьте 2-3 ст. пищевой соды на обожженный участок и добавьте столько горячей воды, чтобы образовалась паста.

Скомкайте кусок алюминиевой фольги в комок (подойдет и стальная вата) и с его помощью удалите прилипшие остатки. Промойте в горячей мыльной воде, чтобы смыть остатки мусора.

Источник:bhg.com.

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