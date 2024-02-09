Чем дольше вы оставляете еду и мусор на кастрюлях и сковородках, тем труднее их удалить.

Прежде чем узнать, как очистить сковороду и кастрюли важно знать, что следует избегать мытья в посудомоечной машине большинства типов кастрюль и сковородок, поскольку машинная мойка может поцарапать их и удалить защитное покрытие.

К счастью, есть простые методы, которые можно использовать для очистки медной, алюминиевой или чугунной кухонной посуды с помощью мыла и воды или обычных бытовых ингредиентов.

Обладая необходимыми знаниями, вы в кратчайшие сроки получите безупречную кухонную посуду!

Как очистить сковороду и кастрюли, самые эффективные методы:

Мойка вручную

1. Наполните кастрюлю или кастрюлю на ⅓ горячей водой. Горячая вода эффективно удаляет прилипшую пищу и пятна. Не следует помещать в посудомоечную машину кастрюли и сковородки с антипригарным покрытием, чугунные или алюминиевые кастрюли и сковородки.

Если положить кастрюли и сковородки в посудомоечную машину, они могут поцарапаться и повредиться.

2. Добавьте в воду две капли мягкого средства для мытья посуды. Смешайте мыло и воду, пока средство для мытья посуды не начнет пениться. Вы можете использовать мыло для мытья посуды для мытья большинства материалов, таких как медь, нержавеющая сталь, алюминий, а также кастрюль и сковородок с антипригарным покрытием. Не мойте чугун с мылом, иначе это может повлиять на вкус еды.

3. Потрите кастрюлю или сковороду изнутри и снаружи губкой. Сначала оставьте горячую воду и мыло в кастрюле или кастрюле на несколько минут. Затем сосредоточьтесь на местах, где прилипла еда, или на особенно грязных местах.

Не используйте абразивные губки или стальную мочалку для чистки кастрюль с антипригарным покрытием или кастрюль из нержавеющей стали, так как вы можете их поцарапать.

4. Промойте кастрюлю или сковороду горячей водой. Держите кастрюлю или кастрюлю под краном, пока не смоете всю оставшуюся мыльную пену. Если вы не ополаскиваете кастрюли или сковородки тщательно, ваша еда может иметь привкус мыла.



Как очистить алюминиевую кастрюлю и сковородку

1. Налейте в кастрюлю или сковороду три части воды и одну часть белого уксуса. Перемешайте раствор ложкой или вилкой, пока он не станет хорошо смешанным. Кислый уксус очистит грязные и потускневшие участки алюминия.

2. Доведите раствор до кипения на плите. Включите плиту на максимальную мощность и доведите смесь до кипения. Дайте раствору покипеть минуту. Ваша кастрюля или сковорода уже должны выглядеть чище.

3. Добавьте в кастрюлю или сковороду 2 столовые ложки (15,62 г) пищевой соды. Снимите кухонную утварь с огня и поместите ее в раковину. Насыпьте пищевую соду в кастрюлю или сковороду. Он должен начать шипеть и реагировать на водный раствор уксуса. Оставьте пищевую соду в кастрюле или сковороде до тех пор, пока она не перестанет шипеть, а затем вылейте ее в раковину.

4. Протрите кастрюлю или сковороду губкой. Используйте неабразивную губку, чтобы очистить кастрюлю или сковороду внутри и снаружи. Добавляйте больше воды и пищевой соды в особенно проблемные места, пока кастрюля или сковорода не станут блестящими.

5. Промойте кастрюлю или сковороду. Поставьте кастрюлю или кастрюлю под раковину и налейте горячую воду из крана. Продолжайте промывать его, пока весь раствор пищевой соды и уксуса не будет удален из кастрюли или сковороды.

6. Высушите кастрюлю или сковороду. Протрите кастрюлю внутри и снаружи хлопковой тряпкой или бумажными полотенцами. Продолжайте протирать посуду до тех пор, пока она полностью не высохнет.

5. Высушите кастрюлю и сковороду. Протрите кастрюлю или сковороду внутри и снаружи тряпкой, пока она полностью не высохнет. Вы также можете высушить кастрюлю или сковороду на сушильной стойке.

Источник: wikihow.

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