Чтобы отмыть пригоревшие кастрюли из нержавеющей стали от пригоревших пятен, вы можете сразу же воспользоваться крепкой мочалкой или подушечкой из стальной шерсти, но это не самый простой подход, и вы можете нанести некоторый вред. Эти продукты могут быть слишком абразивными для нержавеющей стали и повредить поверхность кастрюль.
Самый безопасный способ вернуть загрязненным кастрюлям из нержавеющей стали начальный блеск – использовать специальное средство для чистки посуды из нержавеющей стали. Если вы используете приобретенное в магазине чистящее средство, обязательно следуйте инструкциям производителя и убедитесь, что используемый вами продукт безопасен для мытья посуды, а не только приборов из нержавеющей стали. Чистящие средства из нержавеющей стали часто слишком мягкие для очистки посуды из нержавеющей стали, а некоторые могут оставлять после себя защитное покрытие, опасное для пищевых продуктов.
Что вам понадобится
- Очиститель посуды из нержавеющей стали или пищевая сода.
- Губка для чистки, не царапающая
- Добавьте в кастрюлю воду с несколькими каплями мытья посуды, поставьте на плиту и доведите до кипения. Дайте мыльной смеси подействовать примерно пять-десять минут или больше, в зависимости от того, насколько сильно обгорела кастрюля. Время от времени используйте деревянную ложку или лопаточку, чтобы ослабить и соскоблить пригоревшие кусочки. Опустите горшок.
- Используйте свое любимое кремообразное средство для нержавеющей стали, порошок или пищевую соду и воду. Дайте кастрюле полностью остыть, затем насыпьте немного порошкообразного чистящего средства или пищевой соды прямо внутрь кастрюли и добавьте воды ровно настолько, чтобы образовалась паста. Или нанесите очищающее кремообразное средство, как указано на этикетке продукта.
- Используйте губку, чтобы распределить пасту и потереть сковороду. В отличие от приборов из нержавеющей стали вам не придется чистить посуду в направлении волокон. Потрите круговыми движениями и нанесите на все части сковороды. Коммерческие чистящие посуды из нержавеющей стали также содержат ингредиенты для удаления синеватых следов, которые появляются на сковородах из нержавеющей стали при воздействии высокой температуры.
- Тщательно промойте и высушите сковороду. После того, как вы будете удовлетворены чисткой, хорошо смойте пасту со сковороды и высушите полотенцем, чтобы не было пятен от воды.
Источник: Good Housekeeping
Читайте также:
Как очистить мойку из нержавейки до блеска: эффективные рекомендации
Как очистить сковородку до блеска: три совета от опытных хозяек
Как очистить решетку газовой плиты от копоти и нагара: эффективные советы