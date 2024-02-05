Чтобы отмыть пригоревшие кастрюли из нержавеющей стали от пригоревших пятен, вы можете сразу же воспользоваться крепкой мочалкой или подушечкой из стальной шерсти, но это не самый простой подход, и вы можете нанести некоторый вред. Эти продукты могут быть слишком абразивными для нержавеющей стали и повредить поверхность кастрюль.

Самый безопасный способ вернуть загрязненным кастрюлям из нержавеющей стали начальный блеск – использовать специальное средство для чистки посуды из нержавеющей стали. Если вы используете приобретенное в магазине чистящее средство, обязательно следуйте инструкциям производителя и убедитесь, что используемый вами продукт безопасен для мытья посуды, а не только приборов из нержавеющей стали. Чистящие средства из нержавеющей стали часто слишком мягкие для очистки посуды из нержавеющей стали, а некоторые могут оставлять после себя защитное покрытие, опасное для пищевых продуктов.

Что вам понадобится

Очиститель посуды из нержавеющей стали или пищевая сода.

Губка для чистки, не царапающая

Добавьте в кастрюлю воду с несколькими каплями мытья посуды, поставьте на плиту и доведите до кипения. Дайте мыльной смеси подействовать примерно пять-десять минут или больше, в зависимости от того, насколько сильно обгорела кастрюля. Время от времени используйте деревянную ложку или лопаточку, чтобы ослабить и соскоблить пригоревшие кусочки. Опустите горшок. Используйте свое любимое кремообразное средство для нержавеющей стали, порошок или пищевую соду и воду. Дайте кастрюле полностью остыть, затем насыпьте немного порошкообразного чистящего средства или пищевой соды прямо внутрь кастрюли и добавьте воды ровно настолько, чтобы образовалась паста. Или нанесите очищающее кремообразное средство, как указано на этикетке продукта. Используйте губку, чтобы распределить пасту и потереть сковороду. В отличие от приборов из нержавеющей стали вам не придется чистить посуду в направлении волокон. Потрите круговыми движениями и нанесите на все части сковороды. Коммерческие чистящие посуды из нержавеющей стали также содержат ингредиенты для удаления синеватых следов, которые появляются на сковородах из нержавеющей стали при воздействии высокой температуры. Тщательно промойте и высушите сковороду. После того, как вы будете удовлетворены чисткой, хорошо смойте пасту со сковороды и высушите полотенцем, чтобы не было пятен от воды.

Источник: Good Housekeeping

Читайте также:

Как очистить мойку из нержавейки до блеска: эффективные рекомендации

Как очистить сковородку до блеска: три совета от опытных хозяек

Как очистить решетку газовой плиты от копоти и нагара: эффективные советы