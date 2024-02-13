Ключевым моментом в чистке сковородок является терпение, поскольку следы на дне, скорее всего, остались после нагревания и повторного нагревания, они будут стойкими.

Как очистить дно сковороды, есть хорошие новости: вы, скорее всего, сможете удалить большую часть (если не всю) грязи с помощью одного или нескольких из приведенных ниже методов.

Методы по чистке сковородок применимы к нержавеющей стали , антипригарному покрытию (которые обычно имеют алюминиевую или стальную основу), меди и большинству литых изделий . -железные сковородки.

Но не теряйте надежды, пока не попробуете их отчистить, и останутся ли на них потертости?

Как очистить дно сковороды с помощью кетчупа… Да, Кетчупа

Кетчуп, вероятно, наиболее известен своей способностью возвращать меди и серебру их первоначальный блеск благодаря своей кислотности. Если ваша медная или нержавеющая сковорода нуждается в очистке или полировке (а у вас под рукой нет лимона и кошерной соли), это отличный способ использовать обычную приправу. Имейте в виду, что это не удалит сильно застрявшие пятна, но придаст легкий блеск. Нанесите кетчуп на пораженный участок, оставьте на 10–20 минут, затем хорошо потрите его тканью или губкой.

Как очистить дно сковороды, вам поможет паста Из Пищевой Соды

Паста из трех частей пищевой соды и одной части воды — это все, что вам действительно нужно, чтобы очистить дно кастрюли. Нанесите эту пасту и оставьте на 10–20 минут, затем сотрите нецарапающейся губкой. Результаты будут хороши как на дне кастрюли из нержавеющей стали, так и на чугуне.

Просто знайте, что после такой глубокой чистки вам, скорее всего, придется повторно заправить неэмалированный чугун.

Как очистить дно сковороды используя Лист Для Сушки?

Технически этот метод предназначен для внутренней части сковороды с пригоревшими кусочками, оставшимися от чрезмерного обжига, но попробовать на внешней стороне сковороды определенно не помешало бы. Наполните раковину достаточным количеством теплой воды, чтобы покрыть кастрюлю, добавьте лист для сушки и дайте ему впитаться. Вы можете продержаться от 15 до 20 минут или оставить их на ночь, но к тому времени, когда вы вернетесь, вы сможете стереть всю грязь.

Прокипятить С Перекисью Водорода

Это легко сделать, когда пятна находятся на внутренней стороне кастрюли, однако, если вы пытаетесь очистить дно маленькой сковороды, погрузите ее в большую кастрюлю или глубокую сковороду и залейте столько перекиси водорода, сколько необходимо, чтобы добраться до пятен.

Как очистить дно сковороды - поставьте ее на плиту на сильный огонь. После закипания уменьшите огонь и дайте покипеть 10 минут, после чего пятна должны удалиться с минимальными усилиями.

Источник: food52.

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