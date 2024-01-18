Ваша любимая сковорода или противень постепенно превращаются в свидетельство многих хороших обедов и ужинов, однако со временем на их поверхности может образовываться неприятное наслоение жира и нагара.

Если вы ищете эффективный и неожиданный способ очищения ваших кулинарных героев, у нас есть лайфхак, который может поражать своей простотой и эффективностью.

Материалы:

Соль. Это единственный ингредиент, который вам понадобится.

Шаг 1: Приготовьте средство

Смешайте соль с водой в соотношении 1:1, создавая консистенцию густой пасты.

Шаг 2: Нанесите на загрязненную поверхность

Примените смесь на поверхность противни или сковородки, особенно там, где нагар наиболее склонен образовываться.

Шаг 3: Оставьте на несколько часов

Оставьте средство на поверхности как минимум на несколько часов (можно и на ночь), позволяя ему проникнуть в слои жира и нагара.

Шаг 4: Удалите средство и очистите

С помощью губки или мягкой щетки удалите высохшую соль. Большое загрязнение и нагар легко отделены от поверхности.

Шаг 5: Промойте и протрите

Промойте противню или сковороду водой и протрите ее до сухой с помощью чистого полотенца или салфетки.

Результат: Новая жизнь для кулинарных инструментов

Ваша противня или сковорода вернется к вам в виде, как будто вы только что приобрели их в магазине. Попробуйте этот неожиданный лайфхак и вы будете приятно удивлены, насколько просто и быстро вы сможете очистить свои кулинарные инструменты.

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