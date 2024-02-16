Некоторые блюда портят наши кастрюли и сковородки, поэтому важно знать, как очистить дно пригоревшей сковородки.

В других случаях все сводится к ошибке повара, то есть, устанавливаем слишком высокую мощность газа на плите и потом думаем, как очистить дно сковородки.

Как очистить дно пригоревшей сковородки - способ 1: вода, уксус и пищевая сода.

Общее время : 25 минут

Способ : добавьте в сковородку 1 стакан воды и 1 стакан уксуса и доведите до кипения. Выключите огонь, добавьте 2 столовые ложки пищевой соды.

Вылейте жидкость и вымойте кастрюлю с помощью мочалки. Если кусочки остались прилипшими, добавьте еще пищевой соды и воды (сделайте пасту) и оставьте на несколько минут, затем снова промойте губкой и средством для мытья посуды.

Как очистить дно пригоревшей сковородки - способ 2: таблетка для посудомоечной машины

Общее время : 3-5 минут

Способ : налейте на дно кастрюли немного воды и нагрейте на слабом огне.

Снимите с огня, поскребите таблетку по пригоревшим кусочкам. Прополосните и промойте теплой мыльной водой.

Как очистить дно пригоревшей сковородки - способ 3: алюминиевая фольга

Общее время : 3 минуты

Способ : покройте подгоревший участок сковороды 2–3 столовыми ложками пищевой соды и добавьте немного воды, чтобы получилась паста. Сомните немного алюминиевой фольги и начните тереть ее со всех сторон, пока все кусочки еды и пятна не станут чистыми. Промойте кастрюлю теплой мыльной водой.

Это отличный способ использовать случайный дополнительный кусок фольги с пользой. Допустим, вы накрыли ею форму для запекания , пока что-то запекали в духовке . Вместо того, чтобы сразу перерабатывать фольгу, скатайте ее в комок и сохраните для этого трюка по уборке!

Источник: thekitchn.

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