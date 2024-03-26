Районів, залишатися в яких небезпечно для життя, стає все більше, тож готується оголошення обов’язкової евакуації ще з деяких.

До оголошення нової обов’язкової евакуації готуються на Харківщині, пише Politeka.net. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, обласна рада щодня аналізує ситуацію у регіоні.

«І зараз ми розглядаємо населені пункти півночі нашої області - це Богодухівський, Харківський район для того, щоб там оголосити обов'язкову евакуацію. Можливо, примусову саме дітей з тих населених пунктів, які постійно знаходяться під обстрілами", - розповів Синєгубов.

Так само адміністрація продовжує аналізувати Вовчанський, і Куп'янський напрямок "для того, щоб розширювати ці процеси".

Додамо, що до евакуації заклиуають мешканців населених пунктів Донеччини, які щодня потерпають від атак.

«Залишатися на Донеччині — небезпечно! Закликаю всіх цивільних евакуюватися до віддалених від фронту регіонів!», - звертаються до мешканців у Донецькій ОДА.

Тим часом триває евакуація на Сумщині.

«Триває евакуація людей, які виявили бажання виїхати з Великописарівської територіальної громади», - повіомили у Сумській ОВА, додавши, що станом на 26 березня кількість евакуйованого та переміщеного населення становить 3 506 осіб, з них 506 дітей.

Евакуаційні заходи проводяться за підтримки та участі ЗСУ, правоохоронних органів, ДСНС, обласної та районної військових адміністрацій, громади, волонтерів.

Крім того, значна кількість людей евакуюється власним транспортом.

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