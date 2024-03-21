При поданні заявки на грошову допомогу необхідно вказати прізвище, ім'я заявника, контактну інформацію та коротко описати потребу у матеріальній компенсації.

Благодійні фонди активно продовжують надавати грошову допомогу нужденним. Стало відомо про нову грошову допомогу. Одна з європейських неурядових громадських організацій оголосила про ініціативу фінансової підтримки для внутрішньо переміщених осіб та мешканців Бердянського району.

Населення, що проживає у Бердянському районі, може отримати грошову допомогу на покриття витрат, за умови надання усіх підтверджуючих документів та необхідних реєстрації. Щоб подати заявку на грошову допомогу, існують два способи:

зателефонувати за номером (050) 142 04 84 з понеділка по п’ятницю з 9 до 18 години;

заповнити онлайн-форму за цим посиланням.

Ця грошова допомога спрямована на компенсацію різноманітних витрат, включаючи виплати за 5 видів послуг:

оформлення юридичної документації;

відновлення втрачених документів;

встановлення спадщини та права на власність;

транспортні витрати в медичні установи або до місця надання юридичних послуг;

державні збори або мита під час оформлення юридичних документів.

При подачі заявки на грошову допомогу необхідно вказати прізвище, ім'я заявника, контактну інформацію та коротко описати потребу в матеріальній компенсації.

Якщо з'являться запитання, то відповідь на них можна дізнатись, зателефонувавши за номером (050) 142 04 84.

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