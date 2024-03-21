При подаче заявки на денежную помощь необходимо указать фамилию, имя заявителя, контактную информацию и кратко описать потребность в материальной компенсации.

Благотворительные фонды активно продолжают оказывать денежную помощь нуждающимся. Стало известно о новой денежной помощи. Одна из неправительственных европейских общественных организаций объявила об инициативе финансовой поддержки для внутренне перемещенных лиц и жителей Бердянского района.

Население, проживающее в Бердянском районе, может получить денежную помощь на покрытие расходов при условии предоставления всех подтверждающих документов и необходимых регистрации. Чтобы подать заявку на денежную помощь, существуют два способа:

позвонить по телефону (050) 142 04 84 с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов;

заполнить онлайн-форму по этой ссылке.

Эта денежная помощь направлена ​​на компенсацию различных расходов, включая выплаты по 5 видам услуг:

оформление юридической документации;

восстановление утраченных документов;

установление наследия и права на собственность;

транспортные расходы в медицинские учреждения или к месту предоставления юридических услуг;

государственное собрание или пошлины при оформлении юридических документов.

При подаче заявки на денежную помощь необходимо указать фамилию, имя заявителя, контактную информацию и кратко описать потребность в материальной компенсации.

Если появятся вопросы, ответ на них можно узнать, позвонив по телефону (050) 142 04 84.

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