Районов, оставаться в которых опасно для жизни, становится все больше, и готовится объявление обязательной эвакуации еще из некоторых.

К объявлению новой обязательной эвакуации готовятся в Харьковской области, пишет Politeka.net. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, областной совет каждый день анализирует ситуацию в регионе.

«И сейчас мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области – это Богодуховский, Харьковский район для того, чтобы там объявить обязательную эвакуацию. Возможно, принудительно именно детей из тех населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами", - рассказал Синегубов.

Так же администрация продолжает анализировать Волчанское и Купянское направление "для того, чтобы расширять эти процессы".

Добавим, что к эвакуации призывают жителей населенных пунктов Донецкой области, которые ежедневно страдают от атак.

«Оставаться на Донетчине – опасно! Призываю всех гражданских эвакуироваться в отдаленные от фронта регионы!», - обращаются к жителям в Донецкой ОГА.

Тем временем идет эвакуация на Сумщине.

«Продолжается эвакуация людей, которые изъявили желание уехать из Великописаревской территориальной общины», - сообщили в Сумской ОВА, добавив, что на 26 марта количество эвакуированного и перемещенного населения составляет 3 506 человек, из них 506 детей.

Эвакуационные мероприятия проводятся при поддержке и участии ВСУ, правоохранительных органов, ГСЧС, областной и районной военных администраций, общины, волонтеров.

Кроме того, большое количество людей эвакуируется собственным транспортом.

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