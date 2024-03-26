Естонська рада у справах біженців запустила ініціативу, спрямовану на підтримку українців, постраждалих через війну, через програму багатоцільової грошової допомоги. Дана грошова допомога охоплює низку регіонів, зокрема Запорізьку, Луганську, Харківську, Херсонську, Миколаївську та Донецьку області.

Отримати багатоцільову грошову допомогу можливо, виходячи з оцінки потреб домогосподарства, яке має відповідати певним соціально-економічним та вразливості критеріям.

Попереднє схвалення визначається на основі даних, наданих заявником під час телефонної бесіди з представниками Естонської ради у справах біженців або через подання онлайн-запиту.

У разі схвалення заявки, допомога надається у розмірі 3600 грн щомісяця на одну особу протягом трьох місяців.

Виплати здійснюються на банківський рахунок заявника. Якщо під час перевірки виявиться, що домогосподарство вже отримує подібну допомогу від іншої організації за той же період, воно буде виключено з програми.

Через значний попит, повторне подання заявки можливе через рік або через шість місяців, у випадку виникнення нових обставин вразливості.

Для реєстрації грошової допомоги тимчасово призупинено дзвінки до кол-центру, натомість розширено можливості для проведення реєстрації в громадах.

Жителям тимчасово окупованих та нещодавно звільнених територій буде доступна онлайн-реєстрація з 24 березня 2024 року. Для початку процесу потрібно верифікувати свій мобільний номер, після чого можна заповнити форму за посиланням: https://is.gd/jvvdbl. Ваші дані будуть перевірені, і в разі необхідності вам може бути запропоновано надати додаткову інформацію. Остаточне підтвердження призведе до здійснення платежу на вказаний банківський рахунок позивача.

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