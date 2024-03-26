Многоцелевую денежную помощь можно получить с учетом оценки домохозяйства по соответствию социально-экономическим критериям.

Эстонский совет по делам беженцев запустил инициативу, направленную на поддержку украинцев, пострадавших из-за войны войны, через программу многоцелевой денежной помощи. Данная денежная помощь охватывает ряд регионов, включая Запорожскую, Луганскую, Харьковскую, Херсонскую, Николаевскую и Донецкую области.

Получить многоцелевую денежную помощь можно исходя из оценки потребностей домохозяйства, которое должно соответствовать определенным социально-экономическим и уязвимым критериям.

Предварительное одобрение определяется на основе данных, предоставленных заявителем во время телефонной беседы с представителями Эстонского совета по делам беженцев или по представлению онлайн-запроса.

В случае одобрения заявки помощь оказывается в размере 3600 грн ежемесячно на одного человека в течение трех месяцев.

Выплаты производятся на банковский счет заявителя. Если во время проверки окажется, что домохозяйство уже получает подобную помощь другой организации за тот же период, оно будет исключено из программы.

Из-за значительного спроса, повторная подача заявки возможна через год или через шесть месяцев, в случае возникновения новых обстоятельств уязвимости.

Для регистрации денежной помощи временно приостановлены звонки в колл-центр, а расширены возможности для регистрации в общинах.

Жителям временно оккупированных и освобожденных территорий будет доступна онлайн-регистрация с 24 марта 2024 года. Для начала процесса необходимо верифицировать свой мобильный номер, после чего можно заполнить форму по ссылке: https://is.gd/jvvdbl. Ваши данные будут проверены, и в случае необходимости вам может быть предложено предоставить дополнительную информацию. Окончательное подтверждение приведет к осуществлению платежа на указанный банковский счет истца.

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