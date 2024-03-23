Україна впровадила новий тип соціальної грошової допомоги для сімей, які тимчасово опікуються дітьми. Розмір цієї грошової допомоги коливатиметься від 6,4 тис. до 11,1 тис. гривень на місяць. Про це пояснюють у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Ця грошова допомога, що називається "Дитина не одна", призначена для дітей, які втратили батьківський піклувальний статус, але ще не отримали статусу сироти або дітей, позбавлених батьківського піклування, і тимчасово влаштовані в родину родичів, знайомих, прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу.

Процес отримання цього статусу для дитини зазвичай займає до 6 місяців, і допомога призначається на цей період.

Розмір грошової допомоги складає:

для дітей до 6 років – 6407,5 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 7990 грн;

для дітей до 6 років з інвалідністю – 8970,5 грн;

для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю – 11 186 грн.

Звернутися з заявою про отримання грошової допомоги на 6 місяців може особа, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо родина постійно проживає в Україні, або представник прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина. Надання грошової допомоги може бути продовжено, якщо період тимчасового опікування дитини в родині родичів або близьких також буде продовжено.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.

Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.