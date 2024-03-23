Украина внедрила новый тип социальной денежной помощи для семей, которые временно заботятся о детях. Размер этой денежной помощи будет колебаться от 6,4 тыс. до 11,1 тыс. гривен в месяц. Об этом объясняют в пресс-службе Министерства социальной политики.

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Эта денежная помощь, которая называется "Дитина не одна", предназначена для детей, потерявших родительский попечительский статус, но еще не получивших статуса сироты или детей, лишенных родительской опеки, и временно устроенных в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский. дом семейного типа.

Процесс получения этого статуса для ребенка обычно занимает до 6 месяцев и помощь назначается на этот период.

Размер денежной помощи составляет:

  • для детей до 6 лет – 6407,5 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет – 7990 грн;
  • для детей до 6 лет с инвалидностью – 8970,5 грн.;
  • для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью – 11186 грн.

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Обратиться с заявлением о получении денежной помощи на 6 месяцев может лицо, к которому временно устроен ребенок, если семья постоянно проживает в Украине, или представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок. Предоставление денежной помощи может быть продлено, если период временного попечения ребенка в семье родственников или близких также будет продлен.

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