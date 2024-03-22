У сервісі державних послуг «Дія» пояснили важливий нюанс щодо реєстрації на НМТ-2024.

Майбутні учасники НМТ-2024 мають пройти попередню реєстрацію і тепер це можна зробити у застосунку «Дія».

Таким чином у ході реєстрації на НМТ-2024 необхідно в е-кабінеті окремо завантажити тільки документ про освіту. А всі особисті дані про учасника НМТ-2024 будуть внесені до системи автоматично.

Автоматичне внесення особистих даних не потребує їхнього підтвердження, тобто вступнику не треба завантажувати копії документів, які підтверджують унесені ним особисті дані.

Реєстрація на НМТ-2024.

У «Дія», відповідаючи на критичне зауваження щодо реєстрації на НМТ-2024, пояснили також важливий нюанс.

Так, на офіційній сторінці «Дія» у Facebook з’явилося зауваження щодо шерінгу документів.

«Дія. Зараз відбувається реєстрація випускників на НМТ. Основний документ, який потрібно відправить під час реєстрації, є паспорт - ID - картка. Так от, навіть в інструкції для дітей вказано, що не можна відправляти скрін з Дії, бо qr-код дійсний лише 3 хвилини. Маючи всі документи в смартфоні виглядає дивним сканувати окремо паспорт, зберігати в jpeg та відправляти по пошті. Зробіть, будь ласка, нормальний шеринг документів».

У «Дія» відповіли, що саме цьому стає на заваді:

«Для того, щоб мати можливість надати копії цифрових документів, установа має стати нашим партнером та налаштувати їх отримання».

Однак чоловіка така відповідь не задовольнила:

«Дія, тобто два міністерства в одному уряді (освіти і цифрової трансформації) не можуть налагодити взаємодію щоб десятки тисяч випускників не займались скануванням документів, а сотні працівників УЦОЯ будуть займатись обробкою документів? Проблема озвучена, вона стосується десятків тисяч громадян, майбутніх виборців. Якщо громадяни повинні крім того, щоб просигналізувати про проблему, повинні ще і звести разом УЦОЯО і Дію - то в чому тоді цінність такої "цифрової держави"?».

Нагадаємо, реєстрація на НМТ-2024 розпочалася 14 березня і триватиме до 11 квітня включно.

Реєстрація на НМТ-2024.

Щоб зареєструватися для участі в НМТ-2024 необхідно самостійно створити персональний кабінет.

«Зауважуйте, що паспортні документи громадян України, термін дії яких закінчився в період дії воєнного стану, залишаються чинними, тож можна зареєструватися за наявною ІD-карткою», - пояснюють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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