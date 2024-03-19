Реєстрація на НМТ-2024 вже стартувала, але у деяких випадках вона може обернутися додатковими переживаннями і проблемами.

Усім учасникам НМТ-2024 слід знати, чого не слід робити при реєстрації.

Як відомо, щоб зареєструватися для участі в НМТ-2024 кожному учаснику необхідно самостійно створити персональний кабінет.

Слід буде увести особисті дані, підтвердити їх шляхом завантаження реєстраційних документів і надіслати все це на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку.

«Тим потенційним учасникам / учасницям, які ще не мають / не отримали РНОКПП, варто подбати про його отримання. Адже це найперше, що потрібно буде зазначити під час створення персонального кабінету на сайті УЦОЯО», - попереджають в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Реєстрація на НМТ-2024.

Для того, щоб реєстрація на НМТ-2024 пройшла успішно необхідно дотримуватись інструкцій сервісу. Однак може таке статися, що у реєстрації на НМТ-2024 можуть відмовити.

«Вам можуть відмовити в реєстрації через надання недостовірної інформації, ненадання копій документів або надання копій документів, які не відповідають вимогам законодавства, а також через неможливість створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ, зазначених у медичному висновку», - пояснили в Центрі.

У Центрі оцінювання якості освіти також застерегли від ще однієї помилки під час реєстрації на НМТ-2024.

Реєстрація на НМТ-2024.

Так, не варто створювати кілька персональних кабінетів за різними документами, що посвідчують особу, як-от закордонний паспорт, ID-картка чи інший документ.

«Як наслідок матимете проблеми зі входом до кабінету», - попереджають потенційних учасників НМТ-2024.

Реєстрація на НМТ-2024 триватиме до 11 квітня.

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