Всем участникам НМТ-2024 следует знать, что нельзя делать при регистрации.
Как известно, чтобы зарегистрироваться для участия в НМТ-2024, каждому участнику необходимо самостоятельно создать персональный кабинет.
Следует ввести личные данные, подтвердить их путем загрузки регистрационных документов и отправить все это на обработку в региональный центр оценивания качества образования, нажав на соответствующую кнопку.
«Тем потенциальным участникам/участницам, которые еще не имеют/не получили РНОКПП, стоит позаботиться о его получении. Ведь это первое, что нужно будет отметить при создании персонального кабинета на сайте УЦОКО», - предупреждают в Украинском центре оценивания качества образования.
Регистрация на НМТ-2024.
Для того, чтобы регистрация на НМТ-2024 прошла успешно, необходимо следовать инструкциям сервиса. Однако может случиться, что в регистрации на НМТ-2024 могут отказать.
«Вам могут отказать в регистрации из-за предоставления недостоверной информации, непредоставления копий документов или предоставления копий документов, не отвечающих требованиям законодательства, а также из-за невозможности создания особых (специальных) условий для прохождения НМТ, указанных в медицинском заключении», - пояснили в Центре.
В Центре оценки качества образования также предостерегли от еще одной ошибки при регистрации на НМТ-2024.
Регистрация на НМТ-2024.
Так, не стоит создавать несколько персональных кабинетов по различным документам, удостоверяющим личность, например загранпаспорт, ID-карта или другой документ.
«Как следствие будет иметь проблемы со входом в кабинет», - предупреждают потенциальных участиков НМТ-2024.
Регистрация на НМТ-2024 продлится до 11 апреля.
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