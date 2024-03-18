Оголошено реєстрацію вступників для участі в національному мультипредметному тесті, яка в цьому році проходить у безпаперовій формі.

Реєстрація на НМТ-2024 триватиме до 11 квітня включно, пише Politeka.net.

Зареєструватися на НМТ-2024 необхідно за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на вебсайті УЦОЯО.

Всіх учасників НМТ-2024 одразу попереджають, що тестування не можна буде пройти вдома, адже воно відбуватиметься в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах (приміщеннях шкіл, університетів), створених у населених пунктах України, а також у деяких країнах Європи.

Календар НМТ-2024.

Учасникам НМТ-2024 також слід готуватись до того, що у разі повітряної тривоги тестування буде призупинене і вони з інструкторами перейдуть до укриттів.

«Якщо повітряна тривога буде нетривалою, учасники повернуться до виконання НМТ, продовживши роботу з того завдання, на якому тестування було призупинене. Якщо ж тривога буде тривалою, учасникам буде запропоновано пройти тест у межах додаткової сесії», - розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Також оголошено дати всіх сесій НМТ-2024. Їх буде три: основної – 18 липня – 10 серпня, додаткової – 16–20 серпня, спеціальної – 12–16 вересня.

При цьому переважна більшість учасників НМТ-2024 братиме участь в основній.

«А ті, хто не матимуть змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної», - пояснюють у центрі.

Календар НМТ-2024.

Кожен учасник НМТ-2024 зможе пройти тест лише один раз.

Всі отримають кількість тестових балів за кожний тест. Для конкурсного відбору будуть використовувати результати, переведені у шкалу 100–200 балів. Максимальна кількість балів за кожний блок відповідатиме 200 балам.

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