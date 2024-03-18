Объявлена ​​регистрация абитуриентов для участия в национальном мультипредметном тесте, которая в этом году проходит в безбумажной форме.

Регистрация на НМТ-2024 продлится до 11 апреля включительно, пишет Politeka.net.

Зарегистрироваться на НМТ-2024 необходимо с помощью специального сервиса, размещенного на вебсайте УЦОКО.

Всех участников НМТ-2024 сразу предупреждают, что тестирование нельзя будет пройти дома, ведь оно будет проходить в специальных временных экзаменационных центрах (помещениях школ, университетов), созданных в населенных пунктах Украины, а также в некоторых странах Европы.

Календарь НМТ-2024.

Участникам НМТ-2024 следует готовиться к тому, что в случае воздушной тревоги тестирование будет приостановлено и они с инструкторами перейдут в укрытия.

«Если воздушная тревога будет непродолжительной, участники вернутся к выполнению НМТ, продолжив работу по той задаче, на которой тестирование было приостановлено. Если же тревога будет продолжительной, участникам будет предложено пройти тест в рамках дополнительной сессии», – рассказали в Украинском центре оценивания качества образования.

Также объявлены даты всех сессий НМТ-2024. Их будет три: основная – 18 июля – 10 августа, дополнительная – 16–20 августа, специальная – 12–16 сентября.

При этом подавляющее большинство участников НМТ-2024 примут участие в основной.

«А те, кто не сможет прибыть во временные экзаменационные центры во время основной сессии, смогут пройти тестирование во время дополнительной или специальной», - объясняют в центре.

Календарь НМТ-2024.

Каждый участник НМТ-2024 сможет пройти тест всего один раз.

Все получат количество тестовых баллов за каждый тест. Для конкурсного отбора будут использоваться результаты, переведенные в шкалу 100–200 баллов. Максимальное количество баллов за каждый блок будет соответствовать 200 баллам.

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