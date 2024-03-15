Реєстрація на НМТ-2024 проходить в безпаперовій формі, пише Politeka.net.

Подати заявку на участь можна онлайново з будь-якого місця перебування. Для цього потрібно скористатися спеціальним сервісом. Під час реєстрації на НМТ-2024 необхідно створити персональний кабінет, дотримуючись інструкцій сервісу та послідовно виконуючи необхідні кроки. Тобто увести особисті дані, завантажити документи і надіслати все це на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку.

Після реєстрації на всіх учасників НМТ-2024 чекатиме тестування.

«Найперше і найголовніше — не хвилюйтеся, будьте впевнені у своїх знаннях і налаштуйтеся на успішне складання іспиту», - закликають в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Запрошення на НМТ-2024 надійде у персональний кабінет. У ньому буде зазначено дату, час і місце, куди необхідно прийти для складання іспиту.

Коли з'являться результати НМТ-2024 і де їх знайти.

Учасники НМТ-2024 складатимуть іспит із чотирьох предметів, з яких три визначено. Це українська мова, математика, історія України. Один предмет на вибір.

Предметами на вибір є українська література, одна з іноземних мов, біологія, географія, хімія та фізика. НМТ-2024 проходитиме в один день, триватиме 240 хвилин і складатиметься з двох етапів.

Перший етап – завдання з української мови та математики. Потім буде оголошено перерву, яка триватиме 20 хвилин.

Після закінчення перерви на учасників НМТ-2024 чекатимуть завдання з історії України та предмета за вибором.

Коли з'являться результати НМТ-2024 і де їх знайти.

Результати НМТ-2024 у визначений день буде розміщено у персональному кабінеті у відповідній вкладці. Кожен учасник тестування отримає інформацію про кількість тестових балів за кожний предметний блок. Для конкурсного відбору будуть використовувати результати виконання кожного блоку, переведені в рейтингову шкалу 100–200 балів.

Для підготовки до тестування учасників НМТ-2024 закликають користуватися лише перевіреними ресурсами.

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