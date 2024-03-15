Регистрация на НМТ-2024 проходит в безбумажной форме, пишет Politeka.net.

Подать заявку на участие можно онлайн с любого места пребывания. Для этого необходимо пользоваться особым сервисом. При регистрации на НМТ-2024 необходимо создать персональный кабинет, следуя инструкциям сервиса и выполняя необходимые шаги. То есть, ввести личные данные, загрузить документы и отправить все это на обработку в региональный центр оценки качества образования, нажав на соответствующую кнопку.

После регистрации всех участников НМТ-2024 будет ждать тестирование.

«Самое первое и самое главное — не волнуйтесь, будьте уверены в своих знаниях и настройтесь на успешную сдачу экзамена», - призывают в Украинском центре оценивания качества образования.

Приглашение на НМТ-2024 поступит в персональный кабинет. В нем будет указана дата, время и место, куда необходимо прийти для сдачи экзамена.

Когда появятся результаты НМТ-2024 и где их найти.

Участники НМТ-2024 будут сдавать экзамен по четырем предметам, из которых три определены. Это украинский язык, математика, история Украины. Один предмет на выбор.

Предметами на выбор являются украинская литература, один из иностранных языков, биология, география, химия и физика. НМТ-2024 будет проходить в один день, будет длиться 240 минут и будет состоять из двух этапов.

Первый этап – задачи по украинскому языку и математике. Затем будет объявлен перерыв, который продлится 20 минут.

После окончания перерыва участников НМТ-2024 будут ждать задачи по истории Украины и предмету по выбору.

Когда появятся результаты НМТ-2024 и где их найти.

Результаты НМТ-2024 в определенный день будут размещены в персональном кабинете в соответствующей вкладке.

Каждый участник тестирования получит информацию о количестве тестовых баллов за каждый предметный блок. Для конкурсного отбора будут использоваться результаты выполнения каждого блока, переведенные в рейтинговую шкалу 100–200 баллов.

Для подготовки к тестированию участников НМТ-2024 призывают пользоваться только проверенными ресурсами.

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