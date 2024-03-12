Україна стикається зі зростанням дефіциту на ринку праці. Якщо ще минулого року роботодавці скаржилися на нестачу робітників, то зараз це стала однією з найбільших проблем для розвитку бізнесу.

Більшість компаній вже змушені переглядати рівень зарплати: зараз для тих, хто має робітничі навички та досвід роботи, можуть платити зарплату близько 30-50 тис. грн, залежно від місця проживання та фаху.

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Тенденція показує, що кількість вакансій вже зараз перевищує показники до початку повномасштабної війни. За даними великого кадрового порталу, середня зарплата в Україні вже досягла 20 тис. грн. Однак Державна служба статистики припинила публікацію офіційних даних.

У Києві кур'єрам на власному авто та водіям пропонують зарплату близько 50 тис. грн. Оператор деревообробного верстата може очікувати приблизно 30 тис. грн, а досвідчені електрики – близько 60 тис. грн. Оператори на виробництві зазвичай отримують від 20 до 40 тис. грн.

Зараз складно знайти будь-якого працівника, якому потрібно кілька років досвіду роботи на аналогічній посаді. Це стосується як робітничих спеціальностей, так і офісних працівників.

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Державний центр зайнятості фіксує найбільшу нестачу серед кваліфікованих робітників з інструментом, таких як маляр, швачка, електромонтер – кожен, хто виконує фізичну роботу, використовуючи інструмент. Нестачу у цій сфері оцінюють на рівні 21%.

Ринку потрібно приблизно на 18% більше машиністів та водіїв, а також на 15% більше фахівців у сфері обслуговування, таких як кухарі, офіціанти та продавці.

Джерело: OBOZ.UA.

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