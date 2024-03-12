Тенденция показывает, что количество вакансий уже сейчас превышает показатели вплоть до начала полномасштабной войны, а работников не хватает.

Украина сталкивается с ростом дефицита на рынке труда. Если еще в прошлом году работодатели жаловались на нехватку рабочих, то сейчас это стало одной из самых больших проблем для развития бизнеса.

Большинство компаний уже вынуждены пересматривать уровень зарплаты: сейчас для тех, кто имеет рабочие навыки и опыт работы, может платить зарплату около 30-50 тыс. грн, в зависимости от места жительства и специальности.

Тенденция показывает, что количество вакансий уже сейчас превышает показатели вплоть до начала полномасштабной войны. По данным большого кадрового портала, средняя зарплата в Украине достигла 20 тыс. грн. Однако Государственная служба статистики приостановила публикацию официальных данных.

В Киеве курьерам на собственном авто и водителям предлагают зарплату около 50 тыс. грн. Оператор деревообрабатывающего станка может ожидать около 30 тыс. грн, а опытные электричества – около 60 тыс. грн. Операторы на производстве обычно получают от 20 тыс. до 40 тыс. грн.

Сейчас сложно найти любого работника, которому нужно несколько лет опыта работы в аналогичной должности. Это касается как рабочих специальностей, так и офисных работников.

Государственный центр занятости фиксирует наибольшую нехватку среди квалифицированных рабочих с инструментом, таких как маляр, швея, электромонтер – каждый, кто выполняет физическую работу, используя инструмент. Нехватку в этой сфере оценивают на уровне 21%.

Рынка требуется примерно на 18% больше машинистов и водителей, а также на 15% больше специалистов в сфере обслуживания, таких как повара, официанты и продавцы.

Источник: OBOZ.UA.

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