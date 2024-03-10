Бізнес значно адаптувався до військових умов і потребує персоналу для подальшого відновлення активності, але це ще не все.

Ситуація на ринку праці кардинально змінилась в Україні. Про це йдеться в макроекономічному огляді, який опубліковано Національним банком України. Озвучено неочікувану тенденцію, яка зараз спостерігається на ринку праці в Україні.

Повідомляється, що кількість нових вакансій зросла з початку 2024 року. Цей рівень показника перевищив вакансії за 2021 рік - тобто до повномасштабної війни. При цьому, на жаль, кількість резюме критично низька.

Це може свідчити про те, що бізнес значною мірою адаптувався до воєнних умов і потребує персоналу для подальшого відновлення активності. Натомість пропозиція робочої сили обмежена міграцією та мобілізацією. Також ймовірним є те, що шукачі роботи знайшли її, або відмовились від пошуку через особисті обставини.



Після опитування, проведеного Нацбанком, стало відомо - значна частина населення працевлаштована та не збирається шукати нового місця роботи.

Крім того, на початку 2024 року, за опитуваннями, підприємства надалі зазначали посилення дефіциту як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. Для подолання цієї проблеми працедавці активніше намагаються залучати групи населення, які раніше були поза робочою силою.

Тим часом тривало зменшення ІТ-фахівців, а кількість вакансій для ветеранів зросла в три рази за останні два роки. Варто також зазначити, що зарплати в 2024 році зросли. Але підвищення незначне та не встигає за інфляцією.

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