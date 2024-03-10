Бизнес в значительной степени адаптировался к военным условиям и нуждается в персонале для дальнейшего возобновления активности, но это еще не все.

Ситуация на рынке труда кардинально изменилась в Украине. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре, опубликованном Национальным банком Украины. Озвучена неожиданная тенденция, которая сейчас наблюдается на рынке труда в Украине.

Сообщается, что количество новых вакансий выросло с начала 2024 года. Этот уровень показателя превысил вакансии за 2021 год – то есть до полномасштабной войны. При этом, к сожалению, количество резюме критически низкое.

Это может свидетельствовать о том, что бизнес в значительной степени адаптировался к военным условиям и нуждается в персонале для дальнейшего возобновления активности. Предложение же рабочей силы ограничено миграцией и мобилизацией. Также вероятно то, что искатели работы нашли ее, или отказались от поиска по личным обстоятельствам.



После опроса, проведенного Нацбанком, стало известно – значительная часть населения трудоустроена и не собирается искать новое место работы.

Кроме того, в начале 2024 года, по опросам, предприятия в дальнейшем отмечали усиление дефицита как квалифицированных, так и неквалифицированных работников. Для преодоления этой проблемы работодатели активнее пытаются привлекать группы населения, ранее находившиеся вне рабочей силы.

Тем временем продолжалось уменьшение ИТ-специалистов, а количество вакансий для ветеранов выросло в три раза за последние два года. Следует также отметить, что зарплаты в 2024 году выросли. Но повышение незначительное и не успевает за инфляцией.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.